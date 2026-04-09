Fondo Nacional del Ahorro congeló tasas de interés en créditos de vivienda hasta esta fecha de 2026

Desde este año, el Fondo Nacional del Ahorro empezó a aprobar créditos de vivienda con financiación de hasta el 100% del inmueble. Esta opción permite que varios colombianos puedan acceder a vivienda propia sin necesidad de una cuota inicial, algo que muchas veces dificulta comprar casa o apartamento. No obstante, el FNA dio otra buena noticia a sus usuarios: congelará las tasas de interés durante un tiempo determinado.



Para entender por qué esta decisión importa, primero vale la pena recordar qué papel cumple el Fondo Nacional del Ahorro dentro del sistema financiero. A diferencia de los bancos comerciales, el FNA funciona con los recursos de las cesantías y del ahorro voluntario de sus afiliados. Ese modelo le permite ofrecer créditos de vivienda y educación con reglas distintas, centradas más en la capacidad de pago que en el historial bancario tradicional.



¿Hasta cuándo el FNA congelará las tasas de interés?

Durante los últimos años, las tasas de interés para vivienda en Colombia han tenido cambios frecuentes. Esta fue una de las razones por las que muchas personas aplazaron decisiones como comprar casa o apartamento por miedo a que la cuota subiera con el tiempo. Justamente ahí es donde entra el congelamiento anunciado por el Fondo Nacional del Ahorro: la entidad definió que las tasas de interés vigentes para créditos de vivienda se mantendrán sin variaciones hasta junio de 2026.

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Esto significa que quienes soliciten y desembolsen su crédito dentro de ese periodo lo harán con las condiciones actuales, sin ajustes al alza mientras dure la medida. No se trata de una promesa abierta ni indefinida, sino de un plazo concreto que ya está corriendo y que, por ahora, se extiende hasta mitad de año.

El congelamiento aplica principalmente a créditos de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), que son los segmentos en los que el Fondo concentra buena parte de su operación. En estos casos, las tasas se mantienen según el nivel de ingresos del afiliado y el tipo de crédito, ya sea en pesos o en UVR. También cubre otras modalidades como leasing habitacional y compra de cartera, siempre que el desembolso se haga dentro del plazo anunciado.



¿Significa que el FNA bajará las tasas de interés?

Uno de los puntos que más dudas genera es si este congelamiento significa una reducción automática en las tasas. La respuesta es no. El FNA no anunció una baja adicional durante este periodo, sino la decisión de dejar las tasas tal como están. El objetivo es dar claridad a quienes están en proceso de trámite, evitando cambios inesperados en medio del camino. En la práctica, esto ayuda a que las personas puedan calcular su cuota mensual con mayor certeza. Quien está comparando entre seguir pagando arriendo o asumir un crédito de vivienda sabe desde el inicio cuál será el valor aproximado de la cuota, sin el riesgo de que suba antes del desembolso o poco después.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL