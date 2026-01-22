Gobierno contempla prorrogar la emergencia económica: “Ya cumplimos los primeros 30 días”

Mientras la Corte Constitucional estudia si suspende provisionalmente el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno nacional, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que se estaría contemplando prorrogar la medida.

En una entrevista dada a conocer por La FM, el alto funcionario manifestó que “ya cumplimos los primeros 30 días de la emergencia económica y para continuarla sería necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica que tenemos hasta 90 días para poderla atender. Estamos trabajando en la prórroga de la emergencia económica”. (Lea también: ¿Cuáles son las medidas e impuestos impuestos con la emergencia económica)



¿Por qué quieren prorrogar la emergencia económica?

Según la declaración de Ávila, "la primera declaratoria de emergencia económica se emitió para atender las dificultades que surgieron luego de la caída de la ley de financiamiento. Posteriormente, adoptamos un decreto con medidas tributarias para incrementar los ingresos y un segundo decreto para garantizar la estabilidad de las distribuidoras de energía en la costa y atender derechos fundamentales, como la protección de personas frente a amenazas excepcionales".

El Gobierno busca recaudar 16 billones de pesos, que era lo que pretendía con la reforma tributaria o ley de financiamiento que se hundió en el Congreso. Sin embargo, con la emergencia económica no se conseguiría la totalidad de esa suma, por lo que el ministro de Hacienda dijo que "estamos estudiando la posibilidad de algunas otras medidas que nos aseguren completar ese faltante de recursos porque, además, lo que no se logre garantizar a través de nuevos recursos tributarios, nos implicaría necesariamente una reducción presupuestaria".



A la Corte Constitucional han llegado más de 300 peticiones para suspender la emergencia económica y el presidente de esa corporación, Jorge Enrique Ibáñez, solicitó a la sala plena que así lo haga.



La razón es para que se valore si los efectos de la medida pueden resultar irreversibles y atentar contra la Constitución.

Varios gobernadores han rechazado el decreto de emergencia económica, en particular por el aumento en el impuesto al consumo y al IVA del 5 al 19% para el tabaco y los licores, exceptuando la cerveza.

“Nosotros, los mandatarios regionales y todos los colombianos, quedamos en manos de la Corte Constitucional”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien insistió en que va a solicitar “excepción de inconstitucionalidad” para no acatar la medida del Gobierno. (Lea también: Sin acuerdo acabó reunión entre gobernadores y Gobierno nacional para hablar de emergencia económica)

En caso de que la Corte Constitucional fallara en contra de la emergencia económica, el ministro Ávila expresó que "contaremos con opciones alternativas".

