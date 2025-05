¿Hay multa por llevar el extintor en el baúl del carro? Vea lo que dice la ley en Colombia

En Colombia, el Código Nacional de Tránsito establece una serie de normas y requisitos que todos los vehículos deben cumplir para garantizar la seguridad en las vías. Uno de los aspectos más importantes de estas normas es la obligatoriedad de portar un kit de carretera en el vehículo . Este kit no solo es esencial para la seguridad del conductor y los pasajeros, sino también para cumplir con la legislación vigente y evitar sanciones.

El artículo 30 del Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, especifica los elementos que deben estar presentes en el kit de carretera o kit de emergencia de cualquier vehículo que transite por las vías del país. Estos elementos son fundamentales para enfrentar situaciones imprevistas y garantizar una respuesta adecuada en caso de emergencia.

¿Qué elementos debe llevar en el kit de carretera?

¿Qué incluye un kit de carretera de un vehículo?

A continuación, le explicamos cuáles son los objetos obligatorios del kit de emergencia:



Un gato con capacidad para elevar el vehículo: Este dispositivo es esencial para cambiar una llanta en caso de pinchazo o daño. Una cruceta: Herramienta utilizada para aflojar y apretar las tuercas de las llantas. Dos señales de carretera en forma de triángulo: Estas señales deben ser reflectivas y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical. Alternativamente, se pueden usar lámparas de señal de luz amarilla intermitente o de destello. Un botiquín de primeros auxilios: Debe estar equipado con elementos básicos como analgésicos, gasa esterilizada, antisépticos, algodón, jabón, vendas elásticas y adhesivas, férulas, tijeras, guantes, entre otros. Un extintor: Este debe estar recargado y en buen estado, listo para ser utilizado en caso de incendio. Dos tacos para bloquear el vehículo: Utilizados para evitar que el vehículo se desplace involuntariamente. Caja de herramientas básica: Debe contener alicates, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. Llanta de repuesto: Fundamental para reemplazar una llanta dañada. Linterna: Utilizada para iluminar en caso de emergencia nocturna o en condiciones de poca visibilidad.

El artículo 30 del Código Nacional de Tránsito establece que ningún vehículo puede transitar por las vías del territorio nacional sin portar un kit de carretera completo.

Es importante que todos estos elementos estén en buen estado y sean revisados periódicamente para asegurar su funcionalidad. La falta de cualquiera de estos componentes puede resultar en sanciones por parte de las autoridades de tránsito. La multa por no llevar el kit de carretera en su vehículo asciende a 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 711.750 para el año 2025.



¿Es verdad que hay multa por llevar el extintor en el baúl del carro?

Una de las preguntas más comunes entre los conductores en Colombia es si existe una multa por llevar el extintor en el baúl del carro. Para responder a esta inquietud, es necesario revisar lo que establece la ley y las interpretaciones de las autoridades de tránsito.

El Código Nacional de Tránsito no especifica de manera explícita la ubicación exacta donde debe estar el extintor dentro del vehículo. Sin embargo, la normativa sí exige que el extintor esté presente y en condiciones óptimas para su uso. Esto implica que debe estar fácilmente accesible en caso de emergencia. Llevar el extintor en el baúl del carro puede ser considerado una práctica que dificulta su acceso rápido, especialmente en situaciones donde cada segundo cuenta.



¿Dónde debe ir el extintor?

Las autoridades de tránsito en Colombia han enfatizado la importancia de tener el extintor en un lugar accesible, como debajo del asiento del copiloto o en otro espacio del vehículo donde pueda ser alcanzado rápidamente. La razón detrás de esta recomendación es que, en caso de incendio, el conductor o los pasajeros deben poder acceder al extintor sin obstáculos ni demoras.

¿Dónde debería ir el extintor del carro?

Aunque no existe una multa específica por llevar el extintor en el baúl del carro, sí hay sanciones por no cumplir con las condiciones de seguridad establecidas para los elementos del kit de emergencia. Si durante una inspección de tránsito se determina que el extintor no está en un lugar accesible, el conductor puede ser multado por no cumplir con las normas de seguridad vial. La multa por no portar el extintor en condiciones adecuadas, o por tenerlo vencido, puede ascender a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a aproximadamente $711.750 para el año 2025.

Es importante destacar que la multa no solo aplica por la ubicación del extintor, sino también por su estado. Un extintor vencido o sin recarga adecuada también puede resultar en sanciones. Por lo tanto, los conductores deben asegurarse de que el extintor esté en buen estado y ubicado en un lugar accesible dentro del vehículo.

