En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B KING Y REGIO CLOWN
MEDIDAS MOTOS EN BOGOTÁ
DANIEL KOVALIK
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Los productos en D1 para celebrar Halloween 2025: precios desde $1.900

Los productos en D1 para celebrar Halloween 2025: precios desde $1.900

Los productos temáticos, que incluyen disfraces, accesorios infantiles y luces decorativas, van desde los $1.990 hasta $39.900. Vea cuáles son.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Los productos en D1 para celebrar Halloween 2025 con precios desde $1.990
Tiendas D1 habilitó durante esta fecha un portafolio de productos temporales que denominó "extraordinarios". -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad