Los productos en D1 para celebrar Halloween 2025: precios desde $1.900

A pocos días de Halloween, Tiendas D1 ha sumado a su catálogo una serie de artículos relacionados con esta fecha, que abarcan desde accesorios infantiles y elementos decorativos hasta productos con iluminación y sonido. Los precios oscilan entre $1.990 y $39.900, según el tipo y la funcionalidad de cada artículo.

Para esta fecha, distintas cadenas de bajo costo y los comercios minoristas suelen incluir en sus estanterías artículos que responden a la demanda, es por eso que Tiendas D1 habilitó durante esta fecha un portafolio de productos temporales que denominó "extraordinarios", pues no forman parte de su surtido habitual de alimentos, bebidas o artículos de aseo.



Los productos en D1 para celebrar Halloween 2025

La lista de productos incluye opciones de bajo costo como los adhesivos de ventana y los accesorios para fotografías, que se ofrecen desde $1.990. Estos artículos, pensados para ambientar espacios y acompañar celebraciones familiares, se ubican entre los más asequibles de la temporada.

En un rango intermedio, con precios que van de los $4.000 a los $8.000, se encuentran artículos como máscaras, diademas, juguetes pequeños, moldes para galletas y tazones temáticos. Estos suelen ser elegidos por quienes preparan actividades de "Dulce o truco" en casa o buscan complementos sencillos para disfraces infantiles.



Entre los productos de mayor valor aparecen aquellos con componentes electrónicos o de iluminación, como la vara luminosa LED, los vasos luminosos y el parlante proyector con figura de astronauta, que alcanza un precio de $39.900, el más alto dentro de la oferta. También destacan peluches, linternas decorativas y accesorios con luces giratorias, con precios que rondan los $10.000 a $20.000.

En la sección infantil se mantienen productos clásicos como las capas para niños y niñas, los sombreros de bruja, los guantes de esqueleto y las alas de hada mágica, todos con precios cercanos a los $9.900. Otros artículos, como los juguetes de cuerda, las pegatinas decorativas y las varas de burbujas, completan la línea orientada a las actividades lúdicas.

