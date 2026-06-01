Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes 1 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que concentra la atención de miles de apostadores en diferentes regiones del país. Como cada semana, los participantes siguen de cerca la transmisión oficial para conocer el número favorecido con el premio mayor y verificar si la suerte estuvo de su lado en esta edición.



Este tradicional juego de azar continúa posicionándose entre los más reconocidos de Colombia gracias a su trayectoria, la magnitud de sus premios y las diferentes categorías adicionales que amplían las posibilidades de obtener algún incentivo económico.



Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 1 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de este lunes, estos serán los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: por definir

Serie: por definir

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y plataformas autorizadas para evitar errores o inconvenientes durante el proceso de validación de premios.

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¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de Cundimarca?

La Lotería de Cundinamarca mantiene uno de los planes de premios más atractivos del país. Actualmente, ofrece un premio mayor de 10.000 millones de pesos, acompañado de varias categorías adicionales que aumentan las oportunidades de ganar.

Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Balsa Millonaria de 500 millones de pesos.

Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

Premios adicionales de 50, 20 y 10 millones de pesos.

Además, el plan contempla premios por aproximaciones y reintegros, permitiendo que más participantes puedan acceder a algún beneficio económico incluso sin acertar exactamente la combinación principal.



¿Cómo jugar la Lotería de Cundinamarca?

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una fracción autorizada que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica.



El objetivo consiste en acertar exactamente ambas combinaciones anunciadas durante el sorteo oficial. Dependiendo de sus preferencias, los participantes pueden adquirir el billete completo o únicamente una fracción.

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Los billetes se comercializan a través de loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas digitales habilitadas para la venta de juegos de suerte y azar en Colombia.

Horario del sorteo y transmisión oficial

La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes en horario nocturno. La transmisión oficial suele efectuarse entre las 10:30 p.m. y las 11:15 p.m., según la programación establecida para cada jornada.

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En caso de coincidir con alguna modificación del calendario oficial, la entidad informa oportunamente cualquier ajuste en la fecha de realización del sorteo.

Cada edición se desarrolla bajo estrictas medidas de control y supervisión con el fin de garantizar la transparencia durante la extracción de los números ganadores.

¿Cómo reclamar un premio?

Si un billete resulta favorecido, es indispensable conservarlo en perfecto estado, sin tachaduras, roturas ni alteraciones, ya que constituye el principal documento para realizar cualquier reclamación.

Generalmente, para cobrar un premio se requiere:



Billete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales para premios de alto valor.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

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Asimismo, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar el dinero correspondiente. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, conforme a la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co