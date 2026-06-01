Resultados de Baloto y Revancha hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

La expectativa vuelve a apoderarse de miles de colombianos este lunes 1 de junio de 2026 con una nueva edición de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más populares del país gracias a los millonarios acumulados que entregan en cada jornada.



Como ocurre tres veces por semana, los participantes permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y verificar si su apuesta resulta favorecida. La posibilidad de obtener uno de los premios más altos del mercado mantiene el interés de jugadores en distintas regiones del territorio nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además del premio mayor, ambos sorteos ofrecen diferentes categorías de premios para quienes logran acertar parte de la combinación ganadora, lo que amplía las oportunidades de obtener algún incentivo económico.

Resultados de Baloto y Revancha del 1 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos son los números ganadores correspondientes al Baloto:



Baloto



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

Revancha



Números ganadores: por definir

por definir Superbalota: por definir

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

La mecánica del juego es sencilla. Los participantes deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16.



El objetivo consiste en acertar la combinación completa anunciada durante el sorteo para obtener el premio mayor.

Publicidad

Quienes deciden activar la modalidad Revancha participan automáticamente en un segundo sorteo utilizando exactamente los mismos números registrados en su apuesta inicial, pero con un acumulado independiente.

Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o permitir que el sistema los seleccione de manera aleatoria.

Publicidad

¿Cuánto cuesta jugar?

Baloto permite participar con una apuesta básica, mientras que la modalidad Revancha tiene un valor adicional.

El costo aproximado es:



Baloto: $6.000.

Revancha : $3.000 adicionales.

Baloto + Revancha: $9.000.

Esta inversión da acceso a todas las categorías de premios disponibles en ambos sorteos.

¿Qué hacer si gana Baloto o Revancha?

Si un jugador resulta ganador, lo primero que debe hacer es verificar los resultados oficiales y conservar el tiquete en perfecto estado.

Para reclamar cualquier premio generalmente se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora.

En el caso de premios millonarios, el trámite debe realizarse directamente ante la organización encargada del juego, siguiendo los procedimientos de validación correspondientes.

Publicidad

Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones e impuestos contemplados por la legislación colombiana.

¿Cuándo juegan los sorteos?

Baloto y Revancha se juegan todos los lunes, miércoles y sábados en horario nocturno. Esta frecuencia permite que los acumulados aumenten rápidamente cuando no se registra un ganador del premio mayor, generando una expectativa constante entre los participantes.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co