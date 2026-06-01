Resultados Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto: premios último sorteo del lunes 1 de junio

La expectativa crece entre los apostadores de todo el país ante la llegada de la noche de este lunes, momento en el que se jugarán los tradicionales sorteos de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima, sumado a la emocionante jornada multimillonaria del Baloto. Estos juegos de azar, vigilados y regulados por Coljuegos, representan las opciones más populares en el territorio nacional para transformar la vida de los colombianos con una inversión baja.

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A continuación, presentamos los espacios correspondientes para actualizar los números ganadores tan pronto como las respectivas entidades oficiales y operadores emitan el dictamen del escrutinio esta noche:



Sorteo de la Lotería de Cundinamarca

El sorteo ordinario de la Lotería de Cundinamarca se llevó a cabo esta noche. El resultado oficial del premio mayor es el siguiente:



Premio Mayor:

Serie:

(Espacio reservado para la tabla completa de secos y aproximaciones una vez se publiquen los resultados oficiales).



Sorteo de la Lotería del Tolima

Por su parte, la Lotería del Tolima ejecutó su sorteo directo desde la ciudad de Ibagué. El número favorecido para el premio mayor es:



Premio Mayor: 3 - 3 - 1 - 3

Serie: 104

(Espacio reservado para la lista de secos y premios menores tras la validación de los delegados de apuestas).



Sorteo de Baloto y Revancha

El sorteo número 2.663 de Baloto también juega este lunes por la noche, trayendo consigo acumulados que desafían la imaginación. Los números rezan de la siguiente manera:

Baloto Tradicional: | Súper Balota:

| Sorteo Revancha: | Súper Balota:

¿Cómo funcionan estos juegos y cómo participar?

Las loterías tradicionales (Cundinamarca y Tolima) operan bajo un sistema de billetes preimpresos divididos en fracciones. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos. Para ganar el premio mayor, el boleto debe coincidir de manera exacta con ambas variables.



En contraste, el Baloto es un juego de tipo paramutual y mecánico. Para participar, el jugador debe elegir 5 números del 1 al 43, y un sexto número (la Súper Balota) del 1 al 16. Se puede jugar seleccionando los números manualmente o mediante el sistema automático de la terminal. Para llevarse el gran acumulado, se deben acertar los 6 números elegidos.



Ambos formatos de juego se pueden adquirir en puntos físicos autorizados (como las redes de Paga Todo, SuRed, Gana Gana, o loteros de confianza) y a través de sus canales digitales de venta en la web.



Precios y planes de premios

Cada una de las opciones de esta noche cuenta con una estructura de costos y bolsas de premios muy diferente:

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Lotería de Cundinamarca: El billete completo cuesta $12.000 COP (tres fracciones de $4.000 COP cada una). Su plan ofrece un premio mayor de $6.000 millones de pesos y secos de hasta $300 millones.

El billete completo cuesta (tres fracciones de cada una). Su plan ofrece un premio mayor de y secos de hasta $300 millones. Lotería del Tolima: El billete completo tiene un costo de $15.000 COP (tres fracciones de $5.000 COP cada una). Su plan de premios ofrece un premio mayor de $3.000 millones de pesos y un robusto portafolio de secos menores.

El billete completo tiene un costo de (tres fracciones de cada una). Su plan de premios ofrece un premio mayor de y un robusto portafolio de secos menores. Baloto: La apuesta básica de Baloto Tradicional cuesta $5.700 COP. Si el jugador decide sumar la modalidad Revancha (una segunda oportunidad con los mismos números), el costo total es de $7.800 COP. Para el sorteo de hoy, Baloto arranca con un acumulado astronómico de $40.400 millones de pesos, mientras que Revancha defiende una bolsa de $4.200 millones de pesos.

Guía para reclamar los premios

En caso de resultar ganador en la jornada de hoy, el proceso de cobro se divide según el monto y la entidad:

Cuantías menores: Si el premio es inferior a los 6 millones de pesos (en loterías) o a 182 UVT (en Baloto), el dinero se puede reclamar de forma inmediata en cualquier punto de la red de giros autorizada que vendió el tiquete. Grandes Premios (Mayores y Acumulados): Para los premios mayores de las loterías, se debe acudir a sus oficinas principales (Bogotá para Cundinamarca e Ibagué para Tolima). En el caso de Baloto, los premios multimillonarios se tramitan a través de la fiduciaria autorizada por el operador nacional. En ambos escenarios es obligatorio presentar el tiquete o billete original intacto y el documento de identidad. Impuestos aplicados: Por ley en Colombia, todo premio considerado "ganancia ocasional" sufre una retención en la fuente del 20% sobre el valor total, además de los descuentos aplicables por transacciones bancarias (como el impuesto del 4x1000).

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.