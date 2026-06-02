Precio del dólar en Colombia cae este martes 2 de junio de 2026: TRM llegó a los $3.560

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 2 de junio de 2026 fue fijada en $3.560,24 por dólar, lo que representa una disminución de $117,91 frente a la tasa vigente durante el inicio de la semana. El comportamiento de la divisa mantiene una tendencia descendente observada en las últimas semanas y refleja un fortalecimiento reciente del peso colombiano frente a la moneda estadounidense.

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Al revisar el comportamiento reciente de la TRM, se observa que hace siete días el dólar se negociaba a $3.667,06, mientras que hace un mes alcanzaba los $3.637,51. La diferencia frente a estos registros muestra una disminución sostenida que ha llevado a la divisa a perder terreno en comparación con el peso colombiano.

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La comparación con el inicio del año también evidencia una corrección significativa. El 1 de enero de 2026 la TRM se encontraba en $3.757,08, por lo que el valor actual representa una reducción cercana a los $197. En términos porcentuales, la caída acumulada durante el año supera el 5%.



El contraste es aún más amplio cuando se analizan los datos de los últimos doce meses. En junio de 2025 la tasa representativa en Colombia se ubicaba alrededor de los $4.148,72 por dólar. Desde entonces, la moneda estadounidense ha retrocedido cerca de $588, una disminución superior al 14%, reflejando un cambio importante en la dinámica cambiaria del país.

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Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3,620 $3,710 Medellín $3,590 $3,730 Cali $3,550 $3,750 Cartagena $3,750 $3.980 Cúcuta $3,630 $3,700 Pereira $3,730 $3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

Tras una jornada electoral que desafió los pronósticos de las encuestas el pasado 31 de mayo, los mercados financieros en Colombia han comenzado a descontar un nuevo panorama político. Según el más reciente informe de Global66, titulado "El COP, entre el crudo y las urnas", el peso colombiano se posiciona como una de las monedas emergentes con mejor desempeño, impulsado ahora por la ventaja del candidato pro-inversión en la carrera hacia la Casa de Nariño

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Los resultados oficiales de la primera vuelta situaron a Abelardo de la Espriella a la cabeza con un 43,74% de los votos (más de 10,3 millones), seguido de cerca por Iván Cepeda, quien obtuvo el 40,9%. Esta ventaja de la derecha, sumada a las adhesiones confirmadas del bloque de centro-derecha que ya alcanzan un 11% adicional, ha sido interpretada de forma positiva por los inversionistas.

El análisis de Global66 sugiere que el mercado interpreta la posible victoria de De la Espriella como una señal de continuidad institucional y apertura a la inversión extranjera, especialmente en el sector de hidrocarburos. Esto podría llevar al par USD/COP a testear niveles de 3.550 a 3.600 pesos en el corto plazo. Por el contrario, un eventual repunte de Cepeda en la segunda vuelta del 21 de junio podría generar una depreciación inicial sobre los 3.900 pesos debido a la incertidumbre sobre el modelo económico.

Antes de la cita electoral, el dólar ya venía mostrando una tendencia a la baja. Durante la semana del 22 al 29 de mayo, el par se moderó desde niveles cercanos a los 3.794 pesos (máximo alcanzado a mediados de mes por tensiones en Medio Oriente) hasta cerrar el viernes previo a las elecciones en 3.666 pesos

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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vgomezgo@caracoltv.com.co