Precio del bolívar venezolano hoy 21 de enero de 2026, tras 18 días de la captura de Nicolás Maduro

El Banco Central de Venezuela publicó la tasa oficial de cambio correspondiente al miércoles 21 de enero de 2026, fijando el valor del dólar estadounidense en: 347,2631 bolívares por dólar (Bs/USD). Esta tasa representa un aumento diario de 0,8 % en comparación con la jornada anterior y surge del promedio ponderado de las operaciones realizadas por las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas.

Entre el 3 de enero, fecha de la captura de Nicolás Maduro, y el 21 de enero de 2026, el bolívar ha mostrado una tendencia de depreciación progresiva frente al dólar estadounidense. De acuerdo con datos del BCV, la variación acumulada anual del tipo de cambio alcanza los +295,3286 bolívares, lo que equivale a un incremento superior al 560 % interanual.



Tasas de Referencia en otras monedas (por bolívar)

Moneda Símbolo Valor en bolívares Euro EUR 407,17293001 Yuan chino CNY 49,89197304 Lira turca TRY 8,02206359 Rublo ruso RUB 4,46659026

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD) – 02/01/2026

Fecha del indicador Banco Compra (Bs/USD) Venta (Bs/USD) 20/01/2026 BBVA Provincial 347,9493 344,5570 20/01/2026 Banesco 379,7424 370,3674 20/01/2026 Banplus 370,9413 390,0000 20/01/2026 100% Banco 351,1147 351,3500 20/01/2026 Banco Venezolano de Crédito 344,8504 364,9713 20/01/2026 Otras instituciones 349,4738 354,0941

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el ingreso de 300 millones de dólares al país "producto de la venta del petróleo", días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por 500 millones de dólares.



"De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones", afirmó Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Según indicó, estos ingresos se destinarán a "cubrir y financiar" el ingreso de los trabajadores, así como "protegerlo de la inflación" y del "impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario".



La moneda legal de Venezuela es el bolívar, pero el dólar estadounidense -y en ocasiones, el euro- se utilizan como referencia para fijar precios de bienes y servicios. El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela (BCV). No obstante, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio, por lo que los productos pueden tener distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.

Como explicó la semana pasada, la mandataria encargada reiteró que estos ingresos de la venta de crudo serán "utilizados y empleados" a través del mercado cambiario, en la banca nacional y a través del BCV, "para consolidar y estabilizar el mercado", agregó.

El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, por el cual EE. UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano.

Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con "todas las exigencias y solicitudes" de la Administración de Donald Trump. Rodríguez asumió el Ejecutivo tras los ataques de EE. UU. en Caracas y otros tres estados que terminaron con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Nueva York.

Desde entonces, Trump afirmó que pidió "acceso total" a los recursos petroleros venezolanos, mientras que su secretario de Energía, Chris Wright, aseguró que EE. UU. controlará la venta del crudo de Venezuela por un tiempo "indefinido".

