Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy viernes, 31 de julio de 2026: números ganadores

La jornada de este viernes 31 de julio de 2026 despide el séptimo mes del año con la alta expectativa de los apasionados a los juegos de azar en Colombia. El Chontico Noche, operando bajo su emblemático lema "Gane tempranito y cobre rapidito", se consolida como una de las opciones de chance más representativas y confiables del país para tentar a la suerte y aspirar a un alivio económico inmediato.



Resultado Chontico Noche – Viernes 31 de julio

Número ganador: 0 - 7 - 8 - 9

Serie / Balota adicional: 4

(Nota: Este campo informativo se actualizará en tiempo real e inmediatamente después de que el sorteo sea certificado por los delegados de la Lotería del Valle a las 7:00 p. m.)



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

El Chontico Noche no se comercializa mediante el tradicional billete de lotería preimpreso, sino que opera bajo la modalidad de chance. Esto le otorga al apostador la libertad de armar su propia jugada eligiendo un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).

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La flexibilidad de presupuesto es una de sus mayores ventajas:



Monto mínimo: Es posible realizar jugadas desde tan solo $500 o $600 pesos .

Es posible realizar jugadas desde tan solo . Premios escalables: El monto que el ganador recibe depende directamente del valor invertido en el formulario; a mayor apuesta, mayor será el dividendo.

El monto que el ganador recibe depende directamente del valor invertido en el formulario; a mayor apuesta, mayor será el dividendo. Puntos de venta: Se puede adquirir legalmente en los puntos de la red Gane (suroccidente del país) y a través de redes aliadas de cobertura nacional como Paga Todo y SuperGIROS.

Horarios y canales de transmisión

Para esta noche de viernes 31 de julio, la cita con el azar mantiene su puntualidad habitual:



Horario de emisión: A las 7:00 p. m. en punto (de lunes a viernes).

A las en punto (de lunes a viernes). Señal de televisión: Transmisión oficial en directo a través del canal regional Telepacífico .

Transmisión oficial en directo a través del canal regional . Canales digitales: Los resultados también quedan publicados en las plataformas oficiales de la Lotería del Valle y en portales informativos autorizados.

Historia, funcionamiento y escala de premios

Surgido bajo el amparo de la Lotería del Valle, el Chontico Noche fue creado con el fin de diversificar las alternativas de apuestas diarias y, fundamentalmente, para recaudar fondos destinados por ley a la financiación de la salud pública en Colombia. Con las décadas, la transparencia de sus baloteras neumáticas automatizadas convirtió un juego regional en un fenómeno de alcance nacional.

El plan de premios otorga dividendos según la cantidad de aciertos:



Cuatro cifras (Directo/Superpleno): Retribuye 4.500 veces lo apostado.

Retribuye lo apostado. Tres cifras (Directo/Pleno): Retribuye 400 veces lo apostado.

Retribuye lo apostado. Dos cifras (La pata): Retribuye 50 veces lo apostado.

Retribuye lo apostado. Una cifra (La uña): Retribuye 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer para reclamar el premio si resulta ganador?

Si la suerte acompaña su tiquete en esta última jornada de julio, debe seguir el siguiente procedimiento legal:



Cuidado del comprobante: El tiquete físico es un título valor al portador. Debe conservarlo sin enmendaduras, tachaduras ni arrugas que afecten la lectura del código de barras.

El tiquete físico es un título valor al portador. Debe conservarlo sin enmendaduras, tachaduras ni arrugas que afecten la lectura del código de barras. Documentos exigidos: Presentarse en el punto de cobro con la cédula de ciudadanía original.

Presentarse en el punto de cobro con la cédula de ciudadanía original. Proceso de pago: Los premios menores se pagan de forma inmediata en las cajas de la red autorizada. En el caso de premios de mayor cuantía (sujetos a la retención en la fuente por ganancias ocasionales según la normativa de la DIAN), el trámite se realiza en las sedes administrativas principales para la expedición de un cheque o transferencia bancaria previa verificación de identidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.