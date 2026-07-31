Resultados Sinuano Día, último sorteo hoy viernes 31 de julio de 2026: números ganadores

El sorteo del Sinuano Día vuelve a reunir a miles de apostadores en Colombia, quienes esperan conocer la combinación ganadora de esta jornada. Una vez concluya la extracción oficial, el operador publicará el número ganador y la quinta cifra para que los participantes puedan verificar si su apuesta resultó favorecida.

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Resultados Sinuano Día, último sorteo hoy viernes 31 de julio de 2026

Luego de finalizar el sorteo, estos serán los resultados oficiales:

Número ganador: Pendiente

La quinta cifra: Pendiente



Este espacio se actualizará una vez el operador confirme oficialmente la combinación ganadora.



Plan de premios y modalidades de acierto en el Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, cuyos premios dependen del nivel de acierto y del valor apostado:

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Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: entrega 308 veces el monto apostado.

entrega 308 veces el monto apostado. Tres cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. Tres cifras combinado: entrega 83 veces el valor apostado.

entrega 83 veces el valor apostado. Dos cifras ("La pata"): paga 50 veces el valor jugado.

paga 50 veces el valor jugado. Una cifra ("La uña"): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

Procedimiento para reclamar un premio

Si su apuesta resulta ganadora, conserve el tiquete original en buen estado, ya que será el único documento válido para iniciar el proceso de cobro.

Generalmente, el operador solicita:

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El comprobante original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad vigente.

En premios de mayor cuantía, los formularios y documentos adicionales exigidos por la normativa vigente, como los relacionados con la prevención del lavado de activos.

Los premios menores pueden reclamarse en los puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben tramitarse directamente ante el operador correspondiente.

Aspectos tributarios

Los premios de chance están sujetos a las disposiciones del Estatuto Tributario colombiano. Cuando el valor supera los montos establecidos por la ley, se aplican las retenciones correspondientes por concepto de ganancias ocasionales.

Asimismo, el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro caduca.

Transparencia del sorteo

El Sinuano Día opera bajo la supervisión de las autoridades competentes y de acuerdo con las normas que regulan los juegos de suerte y azar en Colombia. Además, parte de los recursos recaudados mediante las apuestas se destina a la financiación del sistema de salud.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.