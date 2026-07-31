Resultados Caribeña Día, último sorteo hoy viernes 31 de julio de 2026: números ganadores

Este viernes 31 de julio de 2026, el sorteo de La Caribeña Día vuelve a reunir a miles de apostadores en Colombia, quienes esperan conocer la combinación ganadora de una de las modalidades de chance más populares del país. Una vez concluya la extracción oficial, el operador publicará el número ganador y la quinta balota para que los participantes puedan verificar si su apuesta resultó favorecida.

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Caribeña Día 31 de julio

Número ganador: Pendiente Quinta balota: Pendiente

Este espacio será actualizado una vez el operador confirme oficialmente los resultados del sorteo.



¿Cómo jugar La Caribeña Día?

Para participar, el jugador debe elegir una combinación de cuatro cifras, comprendida entre el 0000 y el 9999, y registrar la apuesta en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



El monto de la apuesta es flexible, lo que permite a cada participante decidir cuánto dinero desea invertir de acuerdo con sus preferencias y presupuesto.

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¿Cuánto cuesta jugar?

La Caribeña Día permite realizar apuestas desde valores bajos, lo que la convierte en una opción accesible para una amplia variedad de jugadores. El valor final dependerá del monto apostado y de la modalidad elegida.

¿Qué días se juega?

La Caribeña Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

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Su programación en horario diurno permite a los participantes conocer los resultados pocas horas después de haber realizado su apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su número resulta ganador, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:

Presentar el tiquete original, sin tachaduras ni alteraciones.

Documento de identidad vigente.

En premios de mayor cuantía, cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el operador.

Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y verificar cuidadosamente tanto el número ganador como la quinta balota antes de iniciar cualquier trámite.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.