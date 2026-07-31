Resultados Dorado Tarde, último sorteo hoy viernes, 31 de julio de 2026: números ganadores

Llega el cierre definitivo del mes de julio y la expectativa entre miles de apostadores en Bogotá y el centro del país alcanza su punto más alto. Este viernes, el sorteo del Dorado Tarde despide el mes poniendo a girar nuevamente sus tómbolas oficiales, atrayendo la fe de quienes buscan culminar esta etapa con un aliciente económico en los bolsillos. Con el respaldo institucional de la Lotería de Bogotá, este juego de chance mantiene su posicionamiento como uno de los preferidos en Colombia por su transparencia y por su rol social fundamental: inyectar recursos directamente a las finanzas de la salud pública.



Resultados Dorado Tarde - 31 de julio

A continuación, habilitamos el espacio oficial para registrar los números ganadores correspondientes a la jornada de hoy, viernes 31 de julio:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

(Nota: El recuadro informativo se actualizará de forma inmediata una vez concluya la transmisión oficial de las 3:25 p.m. y las autoridades competentes expidan el acta de validación del sorteo).



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el costo de la apuesta?

La mayor ventaja técnica del Dorado Tarde se encuentra en la flexibilidad del formato de chance o apuesta permanente. A diferencia de los billetes de lotería preimpresos que imponen una tarifa fija, en este sistema cada apostador define de manera autónoma el número de cuatro cifras que desea jugar y el presupuesto a destinar.

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Para participar, basta con seleccionar una combinación numérica (entre el 0000 y el 9999) y realizar la jugada. Se pueden realizar apuestas desde montos sumamente accesibles, partiendo de $500 o $1.000 pesos (más el 19% correspondiente al IVA) en la red de comercialización autorizada Paga Todo o mediante sus canales digitales y aplicativos móviles oficiales.



Plan de premios

El esquema de premios del Dorado Tarde remunera la exactitud de los números seleccionados, calculando los desembolsos sobre el valor neto de la jugada (sin incluir el IVA):



4 cifras (Directo): Otorga 4.500 veces el valor de la suma apostada.

Otorga el valor de la suma apostada. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el monto invertido.

Paga el monto invertido. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la apuesta.

Retribuye la apuesta. 1 cifra (Uña): Devuelve 5 veces la cantidad jugada.

Para quienes prefieren incrementar las opciones estadísticas de acierto, existe la opción del chance combinado, en la cual se obtiene premio si las cifras escogidas coinciden en cualquier orden, ajustando de forma proporcional la tasa de retorno.



Pasos y requisitos para reclamar su premio

En caso de que la suerte lo acompañe en la jornada de este viernes, atienda el siguiente protocolo legal para solicitar la entrega del dinero:



Custodia del tiquete: El formulario original impreso es un título valor al portador. Debe conservarse libre de enmiendas, tachaduras, roturas o signos de humedad. Identificación personal: El ganador debe presentar su cédula de ciudadanía original. Lugar de cobro: Para cuantías menores, el dinero se entrega directamente en cualquier agencia de la red autorizada. Si el premio supera el límite legal de 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el trámite se realiza en las sedes administrativas de la concesionaria, aplicando el descuento del 20% por impuesto a las Ganancias Ocasionales. Término de caducidad: Según lo establecido en la Ley 1393, el apostador dispone de un año calendario para hacer efectivo el cobro antes de que los fondos caduquen y sean destinados al sector salud.

El nombre del sorteo rinde tributo a la célebre leyenda prehispánica de El Dorado, cuyos relatos sobre tesoros e imperios de riqueza marcaron la historia de la Sabana de Bogotá y la cultura muisca. Nacido como un mecanismo de juego diario bajo la administración de la Lotería de Bogotá, la marca evolucionó hasta consolidar una familia de sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo intacto su compromiso de canalizar recursos hacia la red hospitalaria pública en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.