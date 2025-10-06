Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, lunes 6 de octubre de 2025: números ganadores

Este lunes, 6 de octubre de 2025, juega el sorteo número 5238 de El Dorado Mañana. El sorteo comienza a las 11:00 de la mañana y es transmitida por YouTube. Durante la transmisión, personas de distintas regiones del país siguen el desarrollo del evento con interés, a la espera del resultado compuesto por una secuencia de cuatro cifras, con posibilidad de incluir una quinta según la modalidad de juego. El sorteo se realiza mediante un sistema de extracción numérica que emplea cuatro dispositivos independientes denominados tómbolas. Cada uno de estos contiene los dígitos del 0 al 9 y funciona de manera autónoma. Durante el desarrollo del sorteo, se extrae un número de cada tómbola siguiendo un orden previamente establecido. Este procedimiento permite generar combinaciones numéricas aleatorias que pueden ser verificadas por el público.

Una vez concluida la extracción de cifras, el número obtenido se utiliza para determinar la asignación de premios. Esta asignación se realiza conforme a la modalidad de participación seleccionada por cada usuario. Las cifras extraídas se incorporan al sistema de validación, en el cual las combinaciones posibles varían según el tipo de apuesta realizada. Esta variación incide en las probabilidades de coincidencia y en el valor del premio correspondiente.

El sistema contempla diversas modalidades de participación. Entre ellas se incluyen las apuestas simples y las combinadas. Cada modalidad está regulada por criterios que definen el tipo de coincidencia exigida y el monto del premio. Por ejemplo, una apuesta directa sobre cuatro cifras permite acceder a un premio de mayor cuantía, mientras que las apuestas combinadas ofrecen más opciones de coincidencia, aunque con premios proporcionalmente menores.



Resultado Dorado Mañana del 6 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el 5711. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este lunes:



Número: 5711

Tres últimas cifras: 711

Tres primeras cifras: 571

Quinta: 6

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Fecha Número La Quinta Jueves 2 de octubre de 2025 6292 1 Miércoles 1 de octubre de 2025 7254 4 Martes 30 de septiembre de 2025 8039 3 Lunes 29 de septiembre de 2025 1216 4 Sábado 27 de septiembre de 2025 6479 9 Viernes 26 de septiembre de 2025 9369 2 Jueves 25 de septiembre de 2025 3707 0 Miércoles 24 de septiembre de 2025 1803 7 Martes 23 de septiembre de 2025 9118 8 Lunes 22 de septiembre de 2025 3514 8

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.



Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.

Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.



Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL