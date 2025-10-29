Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 29 de octubre: números ganadores

Publicidad
El miércoles 29 de octubre de 2025, la Lotería de Manizales realizará su próximo sorteo con un premio mayor de $2.600 millones, un evento que promete emocionar a los apostadores. La cita será a partir de las 11:00 p. m. y contará, además, con premios secos y de aproximación, lo que amplía las opciones de ganar para todos los participantes. Esta jornada será aún más especial, ya que coincidirá con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, convirtiendo la noche en una de las más esperadas para los amantes de la suerte en Colombia.
Para quienes deseen seguir de cerca el desarrollo del sorteo, la Lotería de Manizales ofrecerá transmisiones en vivo a través de sus plataformas oficiales de YouTube y Facebook. Con esta medida, la entidad no solo refuerza su compromiso con la transparencia en los procesos, sino que también facilita el acceso de los jugadores a una experiencia más directa y dinámica.
Una vez finalice la transmisión oficial, se publican los resultados del sorteo. Estos son los datos del número ganador de la noche:
Además del premio mayor de $2.600.000.000, la Lotería de Manizales ofrece múltiples premios adicionales que recompensan a quienes acierten parcial o totalmente el número ganador:
Participar en la Lotería de Manizales es sencillo y accesible para todos los mayores de edad en Colombia. Los boletos de la lotería se pueden adquirir en diversos puntos de venta físicos autorizados, como droguerías, supermercados y tiendas de chance. Además, gracias a plataformas en línea como Lottired, es posible comprar los billetes desde cualquier lugar del país, lo que facilita la participación a los jugadores de todas las regiones.
Cada boleto de la Lotería de Manizales tiene un número de cuatro dígitos (de 0000 a 9999) y una serie. Los interesados pueden optar por comprar el billete completo o fraccionarlo en "partes", lo que les da la opción de adquirir solo una fracción. La cantidad de fracciones adquiridas influye en el valor del premio: cuantas más fracciones se compren, mayor será el monto a recibir si el número es premiado.
El sorteo, que se lleva a cabo de manera semanal y está debidamente supervisado por las autoridades, selecciona los números ganadores de manera aleatoria. Además del gran premio mayor, existen premios secos y de aproximación, lo que aumenta las probabilidades de obtener algún premio.
Si prefiere jugar en línea, el proceso es igualmente sencillo. Solo tiene que registrarse en una plataforma autorizada, elegir su número (o dejar que el sistema lo seleccione), decidir cuántas fracciones comprar y efectuar el pago de manera segura. Tras la compra, recibirá una confirmación digital, y podrá verificar los resultados al momento del sorteo para saber si su número ha sido uno de los premiados.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co