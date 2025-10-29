Resultados Lotería de Manizales del último sorteo del miércoles 29 de octubre: números ganadores

El miércoles 29 de octubre de 2025, la Lotería de Manizales realizará su próximo sorteo con un premio mayor de $2.600 millones, un evento que promete emocionar a los apostadores. La cita será a partir de las 11:00 p. m. y contará, además, con premios secos y de aproximación, lo que amplía las opciones de ganar para todos los participantes. Esta jornada será aún más especial, ya que coincidirá con los sorteos de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle, convirtiendo la noche en una de las más esperadas para los amantes de la suerte en Colombia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para quienes deseen seguir de cerca el desarrollo del sorteo, la Lotería de Manizales ofrecerá transmisiones en vivo a través de sus plataformas oficiales de YouTube y Facebook. Con esta medida, la entidad no solo refuerza su compromiso con la transparencia en los procesos, sino que también facilita el acceso de los jugadores a una experiencia más directa y dinámica.



Resultados Lotería de Manizales EN VIVO miércoles 29 de octubre

Una vez finalice la transmisión oficial, se publican los resultados del sorteo. Estos son los datos del número ganador de la noche:



Número ganador : 5182

: 5182 Serie : 049

: 049 Resultado Ganasiempre: 8648

Plan de premios de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor de $2.600.000.000, la Lotería de Manizales ofrece múltiples premios adicionales que recompensan a quienes acierten parcial o totalmente el número ganador:



Premios secos

2 premios de $300 millones

3 premios de $200 millones

5 premios de $100 millones

10 premios de $80 millones

10 premios de $60 millones

10 premios de $50 millones

10 premios de $40 millones

1 premio especial de $1.807.229

Premios de aproximación

Tres últimas cifras: 9 premios de $12.048.193

Tres primeras cifras: 9 premios de $12.048.193

Dos primeras y última: 9 premios de $12.048.193

Primera y dos últimas: 9 premios de $12.048.193

Dos últimas cifras: 80 premios de $2.289.157

Dos primeras cifras: 80 premios de $2.289.157

Última cifra: 887 premios de $144.578

Número ganador en cualquier orden: 23 premios de $12.650.602

¿Cómo participar en la Lotería de Manizales?

Participar en la Lotería de Manizales es sencillo y accesible para todos los mayores de edad en Colombia. Los boletos de la lotería se pueden adquirir en diversos puntos de venta físicos autorizados, como droguerías, supermercados y tiendas de chance. Además, gracias a plataformas en línea como Lottired, es posible comprar los billetes desde cualquier lugar del país, lo que facilita la participación a los jugadores de todas las regiones.

Cada boleto de la Lotería de Manizales tiene un número de cuatro dígitos (de 0000 a 9999) y una serie. Los interesados pueden optar por comprar el billete completo o fraccionarlo en "partes", lo que les da la opción de adquirir solo una fracción. La cantidad de fracciones adquiridas influye en el valor del premio: cuantas más fracciones se compren, mayor será el monto a recibir si el número es premiado.



El sorteo, que se lleva a cabo de manera semanal y está debidamente supervisado por las autoridades, selecciona los números ganadores de manera aleatoria. Además del gran premio mayor, existen premios secos y de aproximación, lo que aumenta las probabilidades de obtener algún premio.



Si prefiere jugar en línea, el proceso es igualmente sencillo. Solo tiene que registrarse en una plataforma autorizada, elegir su número (o dejar que el sistema lo seleccione), decidir cuántas fracciones comprar y efectuar el pago de manera segura. Tras la compra, recibirá una confirmación digital, y podrá verificar los resultados al momento del sorteo para saber si su número ha sido uno de los premiados.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co