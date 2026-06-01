Resultados Sinuano Noche, último sorteo del 1 de junio de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, consolidado como uno de los sorteos de azar con mayor arraigo y fidelidad en la región Caribe y todo el territorio colombiano, ha dado apertura a un nuevo mes con su edición de este lunes 1 de junio de 2026. Miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico iniciaron la semana con la expectativa de convertirse en los nuevos ganadores y recibir un alivio financiero o capitalizar proyectos personales a mitad de año.



Resultado Sinuano Noche – Lunes 1 de junio

Estos son los resultados del sorteo de este lunes:



Número Ganador: 6 - 9 - 6 - 5

La "Quinta" cifra: 1

(Nota: El espacio correspondiente a los números ganadores se actualizará de forma inmediata una vez concluya el sorteo oficial de las 10:30 p.m. y sea avalado por las autoridades de control).



Historia y funcionamiento del Sinuano

El Sinuano debe su nombre e identidad al valle del río Sinú, una de las zonas más prósperas y culturales del departamento de Córdoba. Nació originalmente como una alternativa de apuesta regional gestionada por operadores locales, bajo la premisa de ofrecer un sistema de juego diario, dinámico y con mayores probabilidades de acierto en comparación con las loterías tradicionales de billetes cerrados.

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Su funcionamiento es riguroso: se basa en la extracción de balotas numeradas del 0 al 9 mediante tómbolas neumáticas o electrónicas debidamente certificadas. El juego principal consta de cuatro cifras, pero desde hace algún tiempo se incorporó la modalidad de "La Quinta" balota o número adicional, una variante que incrementa las opciones de ganar y amplía el plan de premios para los apostadores que logren acertar este dígito complementario junto con la combinación base.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el billete?

La principal ventaja competitiva del Sinuano radica en su accesibilidad y personalización. Al operar bajo la modalidad de "chance", no existe un precio fijo para un billete completo; el apostador decide autónomamente qué cantidad de dinero invertir en su jugada.



Inversión mínima: Los ciudadanos pueden realizar apuestas legales y autorizadas desde los $500 o $1.000 pesos colombianos , lo que facilita la participación de todos los sectores económicos.

Los ciudadanos pueden realizar apuestas legales y autorizadas desde los , lo que facilita la participación de todos los sectores económicos. Plan de Premios: Las ganancias se calculan de manera proporcional al dinero apostado:

Cuatro cifras (Superpleno): Paga 4.500 veces el valor neto invertido. Tres cifras: Paga 400 veces el monto de la apuesta. Dos cifras ("Pata"): Otorga un rendimiento de 50 veces lo apostado. Una cifra ("Uña"): Retribuye 5 veces el valor invertido.

Las ganancias se calculan de manera proporcional al dinero apostado:

El sorteo del Sinuano Noche se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., con una puntualidad milimétrica. Para los días domingos y festivos, el horario se modifica y se ejecuta a las 8:30 p.m. Los interesados pueden seguir la señal en directo y en vivo a través de la cadena regional Telecaribe. De igual manera, las plataformas digitales de los operadores oficiales Record y SuperGIROS publican los resultados validados de manera inmediata en sus redes sociales y portales web.



¿Qué hacer si resulta ganador?

Si la combinación de este lunes coincide con el número registrado en su formulario, es indispensable seguir el protocolo legal para hacer efectivo el cobro:



Preservación del documento: El tiquete físico es el único soporte válido para reclamar el dinero. Debe mantenerse sin enmiendas, tachaduras, roturas ni alteraciones que puedan generar dudas sobre su autenticidad. Cobro de montos menores: Si el premio se ubica por debajo de los seis salarios mínimos mensuales, el ciudadano puede dirigirse a cualquier punto de la red autorizada (SuperGIROS o Record) dentro del departamento donde se comercializó el juego, presentando su cédula de ciudadanía original y el comprobante de apuesta. Cobro de sumas mayores: Para incentivos de alta cuantía, el ganador debe presentarse en las oficinas administrativas principales de la concesionaria. Es pertinente recordar que, según el Estatuto Tributario nacional administrado por la DIAN, todo premio que supere los topes de retención en la fuente vigentes estará sujeto al descuento del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.