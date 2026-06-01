Resultados de la Lotería del Tolima hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores del sorteo

La Lotería del Tolima realiza este lunes 1 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que concentra la atención de miles de apostadores en distintas regiones de Colombia. Como cada semana, los participantes siguen de cerca la transmisión oficial para conocer el número ganador del premio mayor y verificar si alguno de sus billetes resulta favorecido.



Este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los más importantes del país gracias a su trayectoria, su amplio plan de premios y los recursos que aporta a distintos programas sociales y al sector salud.



Resultados de la Lotería del Tolima del 1 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados:



Número ganador: 3313

3313 Serie: 104

Las autoridades recomiendan consultar los números ganadores únicamente a través de los canales oficiales para evitar errores o información falsa relacionada con el proceso de validación de premios.

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Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima mantiene uno de los planes de premios más atractivos dentro del mercado colombiano. Actualmente, distribuye más de 13.000 millones de pesos en diferentes categorías que buscan aumentar las oportunidades de obtener ganancias.

Entre los principales incentivos se encuentran:



Premio Mayor de 3.500 millones de pesos.

Premio “Casa para siempre” de 270 millones de pesos.

Premio “Cero kilómetros” de 240 millones de pesos.

Dos premios “Dulima Dorada” de 150 millones de pesos cada uno.

Tres premios “Top de la suerte” de 60 millones de pesos.

Premios secos y aproximaciones adicionales.

Además, el plan contempla premios por coincidencias parciales, lo que permite que más jugadores puedan acceder a algún incentivo económico durante cada jornada.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. Los jugadores tienen la posibilidad de comprar el billete completo o adquirir fracciones, según sus preferencias y presupuesto.



Los billetes pueden conseguirse mediante loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar en Colombia.

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Los valores son:



Billete completo: 12.000 pesos.

Fracción: 4.000 pesos.

Cada billete está conformado por tres fracciones y el objetivo principal consiste en acertar exactamente la combinación ganadora anunciada durante el sorteo.

Horario del sorteo y transmisión oficial

La Lotería del Tolima realiza sus sorteos todos los lunes en horario nocturno. La transmisión oficial se lleva a cabo a partir de las 10:30 p.m. a través de canales autorizados y plataformas digitales oficiales.

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Cada jornada se desarrolla bajo estrictos controles de seguridad y supervisión, con el propósito de garantizar la transparencia en la extracción de los números ganadores.

Recomendaciones para reclamar premios

Si un billete resulta ganador, es fundamental conservarlo en perfecto estado. El documento original es el único soporte válido para iniciar cualquier trámite de reclamación.

Para efectuar el cobro generalmente se requiere:



Billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales en caso de premios de alto valor.

Asimismo, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar los premios. Una vez vencido este periodo, los recursos no cobrados son destinados al sistema de salud, de acuerdo con la normativa vigente sobre juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co