Resultados Super Astro Luna hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Jugadores en Colombia permanecen atentos este lunes 1 de junio de 2026 a una nueva edición de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país gracias a su modalidad, que combina números y signos zodiacales en una misma apuesta.



Super Astro Luna se ha consolidado como una de las alternativas más reconocidas dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia, debido a la facilidad para participar y a su atractivo plan de premios.

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Resultados Super Astro Luna del 1 de junio de 2026

Una vez concluya la transmisión oficial de esta jornada, estos serán los resultados correspondientes al sorteo:



Número ganador: por definir

por definir Signo zodiacal: por definir

Las autoridades recomiendan verificar los números ganadores únicamente a través de canales oficiales para evitar errores o información incorrecta relacionada con el proceso de validación de premios.

¿Cómo funciona Super Astro Luna?

La mecánica de este juego consiste en seleccionar una combinación conformada por un número de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco.



Los participantes pueden elegir:



Un número entre 0000 y 9999.

Un signo zodiacal.

Las opciones disponibles son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Asimismo, existe la posibilidad de realizar apuestas automáticas, en las que el sistema asigna aleatoriamente tanto el número como el signo.



Plan de premios de Super Astro Luna

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su esquema de pagos, que contempla diferentes niveles de acierto.

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Entre las categorías más destacadas se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal: 42.000 veces el valor apostado.

Tres cifras y signo zodiacal: 1.000 veces la apuesta.

Dos cifras y signo zodiacal: 100 veces el valor jugado.

Gracias a esta estructura, los jugadores cuentan con varias posibilidades de obtener premios dependiendo de la coincidencia entre su apuesta y el resultado oficial.

¿Dónde comprar y cuánto cuesta jugar?

Los tiquetes de Super Astro Luna pueden adquirirse en puntos autorizados de venta de apuestas permanentes y operadores habilitados para comercializar juegos de suerte y azar en Colombia.

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Los valores de participación suelen ajustarse a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: 500 pesos.

Apuesta máxima: 10.000 pesos por tiquete.

Antes de finalizar la compra, se recomienda verificar que el comprobante incluya correctamente el número seleccionado, el signo zodiacal, el valor apostado y la fecha correspondiente al sorteo.

Recomendaciones para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que constituye el único documento válido para realizar el proceso de reclamación.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Tiquete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales para premios de alto valor.

Asimismo, los premios que superan los montos establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes.

Las autoridades también recomiendan no compartir fotografías completas del comprobante de apuesta en redes sociales o plataformas digitales para evitar posibles fraudes.

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Con una nueva jornada en desarrollo, Super Astro Luna continúa manteniendo viva la expectativa de miles de colombianos que cada noche participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora y obtener alguno de los premios disponibles.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co