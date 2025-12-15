En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Reportan caída de Nequi este lunes, 15 de diciembre de 2025: ¿cuáles servicios no están fallando?

Reportan caída de Nequi este lunes, 15 de diciembre de 2025: ¿cuáles servicios no están fallando?

No es su celular. Hay fallas para ingresar a la aplicación, realizar envíos a Bancolombia y otras funciones. Vea en tiempo real el estado de los servicios de Nequi.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Nequi se cayó
Nequi se cayó hoy
FOTO: tomada de freepik, creación canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad