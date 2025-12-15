Reportan caída de Nequi este lunes, 15 de diciembre de 2025: ¿cuáles servicios no están fallando?

El lunes 15 de diciembre de 2025, hay una fuerte ola de quejas entre usuarios que intentaron ingresar a la aplicación de Nequi. Según reportes en redes sociales y en plataformas de seguimiento de fallas, la app presentaba un problema crítico: no se puede iniciar sesión, ni acceder a cuentas, realizar envíos o hacer pagos. Esto ocurre en un contexto de constantes caídas en las últimas semanas.

¿Cómo saber si el Nequi está caído?

Nequi señala que generalmente actualiza el estado de sus servicios cada 20 minutos en su portal oficial. Aún así, en plena quincena, hay varias fallas que provocaron molestia entre los usuarios de esta billetera digital. La entidad habilitó en su sitio web una opción para conocer, en tiempo real, cuál es el estado de cada función de Nequi. Haga clic aquí.

Hasta las 10:24 de la mañana de este lunes, solo los pagos con la tarjeta de Nequi funcionan con normalidad. Los demás servicios presentan interrupción "parcial" y mayor".



¿Cómo saber si el Nequi está caído en tiempo real? - Nequi

"Señores @SFCsupervisor, deberían empezar a controlar un poco más este tema de @Nequi, todo el tiempo es lo mismo, si ellos ven que les quedó grande manejar la plataforma, que se hagan a un lado y dejen de jugar con la plata de las personas, siempre hay un problema con ellos", "¿Cuándo será que Nequi funcionará bien? En menos de un mes se ha caído más de 5 veces. ¿Qué pasa? Definitivamente cada vez más de mal en peor...", "No sorprende, cuando más se necesita la plataforma Nequi caída. No sé para qué sirve tanto mantenimiento y cosas que hacen si les queda grande el manejo en días claves. Una vergüenza total. ", reclamaron usuarios en redes sociales.



La última caída de Nequi fue hace una semana

Fue tan solo hace 10 días la última caída de Nequi. La mañana del sábado 6 de diciembre fue un golpe inesperado para miles de usuarios. Desde las primeras horas del día, la aplicación presentó una caída masiva que impidió iniciar sesión, hacer transferencias, pagos por código QR o incluso retiros en corresponsales. El clásico mensaje “Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde...” inundó las pantallas de muchos.

Los reportes en plataformas especializadas como Downdetector comenzaron a dispararse alrededor de las 9 de la mañana, cruzando rápidamente el centenar. Las principales ciudades afectadas fueron Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla

Noticia en desarrollo