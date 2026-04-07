Salida temporal de Ricardo Roa de Ecopetrol: ¿qué dicen los accionistas y el sindicato?

El presidente de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, Ricardo Roa, vinculado a denuncias de corrupción, dejará el cargo de manera temporal mediante una licencia no remunerada de 30 días a partir del 28 de mayo, informó este lunes la compañía.

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La licencia fue aprobada por la Junta Directiva en una reunión que tuvo lugar hoy en la que estudió la solicitud presentada por Roa, quien fue gerente de la campaña electoral de 2022 del hoy presidente colombiano, Gustavo Petro. "La licencia no remunerada tendrá efecto a partir del 28 de mayo de 2026 y por los siguientes 30 días calendario", señaló Ecopetrol en un comunicado en el que además indicó que Roa "solicitó el reconocimiento de las vacaciones, a las que tiene derecho, desde el 7 de abril hasta el 27 de mayo del mismo año".

Eso significa que, a partir de este martes, Roa no estará al frente de la compañía pues juntará las vacaciones con la licencia y en teoría regresará al cargo a finales de junio, cuando ya se hayan celebrado las elecciones presidenciales en el país.



"La Junta Directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, primer suplente del presidente", agregó Ecopetrol, que es la mayor empresa de Colombia. Hurtado Parra, ingeniero de profesión con 28 años de experiencia en el sector petrolero, fue vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción en Ecopetrol y ha ocupado otros cargos en la compañía.



Opiniones divididas tras la salida temporal de Roa

Luego de que la junta directiva de Ecopetrol confirmó el retiro temporal de su presidente, Ricardo Roa, quien enfrenta procesos judiciales por presunto tráfico de influencias, se han generado reacciones encontradas entre los socios minoritarios y el sindicato de la estatal petrolera.



Por un lado, Luis Carlos Orejarena, vocero de la Asociación Amigos de Ecopetrol, grupo de accionistas de la petrolera, expresó un fuerte rechazo a la modalidad del retiro, argumentando que la permanencia de Roa, incluso bajo licencia, perjudica la reputación y las finanzas de la compañía.

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Según Orejarena, la salida temporal no es suficiente para calmar los mercados. "Mantener a Roa en la compañía siempre será perjudicial porque lo hemos demostrado tanto por su gestión como por toda la problemática que tiene con los líos judiciales", dijo. También insistió que los accionistas no están de acuerdo con que lo mantengan en vacaciones ni en una licencia no remunerada.

"El hecho de que el presidente de la República haya trinado antes que la misma compañía deja mucho que decir y preocupa a los mercados", agregó. Orejarena anunció que los accionistas emprenderán acciones legales: "Haremos una denuncia en la comisión de acusaciones de la Cámara contra el señor presidente (Petro)... y trataremos de recuperar los perjuicios que se han causado por el daño reputacional frente a la acción". Además, calificó la decisión como política, señalando que el regreso de Roa coincidiría con tiempos electorales: "Es evidentemente una decisión que él mismo ha decidido que sea política".

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Por el contrario, la Unión Sindical Obrera (USO), que anteriormente había solicitado la salida definitiva de Roa, manifestó su apoyo a la determinación de la junta directiva. Martín Ravelo, presidente del sindicato, consideró que esta medida ayuda a proteger el patrimonio de la empresa.

"Respetamos y respaldamos la decisión... creemos que disipa de manera temporal la situación que se venía acechando sobre la condición de reputación de nuestra empresa", anotó Ravelo, quien aprovechó para darle la bienvenida a Juan Carlos Hurtado, a quien describió como “un hombre forjado y formado en Ecopetrol".

Señaló que el ingeniero Ricardo Roa “ya se puede concentrar en resolver sus asuntos personales con la justicia colombiana" y apuntó que "Ecopetrol es una empresa que debe funcionar independiente de las condiciones políticas o de los sesgos ideológicos que tenga el gobierno de turno".

Ravelo confirmó que, tras este anuncio, el sindicato no tiene previsto realizar movilizaciones ni detener la producción, enfocándose en la defensa de lo que consideran la "columna vertebral" del presupuesto nacional.

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