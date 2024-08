Suben precios en peajes a partir de este 1 de agosto: ¿cuáles son las excepciones?

El Ministerio de Hacienda confirmó el incremento en las tarifas de los peajes de Invías a nivel nacional, una medida que impactará directamente en el bolsillo de los colombianos. Este ajuste, que entró en vigor a partir del 1 de agosto de 2024, ha generado diversas reacciones entre los ciudadanos y sectores económicos del país.

¿De cuánto es el incremento en las tarifas de los peajes?

Según el Ministerio de Transporte, el incremento será del 4.64%, un ajuste que busca compensar la inflación y asegurar la sostenibilidad financiera de los proyectos viales en curso.

"El acuerdo con el Ministerio de Transporte es que este jueves 1 de agosto suben los peajes. Suben el 50 % de lo que estaba pendiente, respecto a la inflación del 2023", señaló Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.



Último aumento en tarifas de peajes

El último incremento en las tarifas de los peajes se realizó el 15 de enero de 2024, con un ajuste del 13.12%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2022.

Según el borrador de la resolución que estipula el aumento de las tarifas en los peajes, el nuevo incremento se aplicará de manera diferente. El 4,64% propuesto representa la mitad de la inflación de 2023, que fue del 9,28% según el DANE.

Aunque la fecha de aplicación es el 1 de agosto, el artículo 3 del borrador de resolución estipula que la norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.

Cabe resaltar que la resolución oficial aún no ha sido firmada.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, habló sobre el incremento: "La normalización total de la tarifa de los peajes viales, derivará en favor de la confianza de inversionistas y financiadores. De no existir el peaje, todos los colombianos, incluidos los que no utilizan las vías, tendrían que financiarlas a través de impuestos. El peaje retribuye y garantiza no solo la construcción, sino también la operación y el mantenimiento de las vías concesionadas".

¿Para quiénes no aplica el aumento en tarifa de peajes en Colombia?

El incremento aplica en las casetas a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). Respecto a los peajes bajo la concesión de la ANI que ya han experimentado incrementos previos, solo se aplicará el aumento del IPC en las fechas establecidas en los respectivos contratos.

El Invías deberá actualizar las tarifas para cada categoría vehicular en todas sus estaciones de cobro, aproximándolas a la centena más cercana para facilitar el cobro.