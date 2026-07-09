Usuarios de Colpensiones reportan fallas en la plataforma a una semana del cambio de régimen.

Las quejas de los usuarios de Colpensiones siguen aumentando debido a los problemas que, según afirman, persisten en la plataforma digital de la entidad. Aunque la administradora informó días atrás que realizaría una actualización tecnológica de sus sistemas, varios afiliados aseguran que todavía no pueden ingresar al portal ni completar diferentes trámites relacionados con su pensión.

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Los reportes indican que las fallas también estarían afectando la posibilidad de presentar solicitudes, radicar peticiones, programar citas y avanzar en procesos que tienen fechas límite establecidas por la normativa vigente. De hecho, uno de los procedimientos que más preocupa a los usuarios es la denominada Oportunidad de Traslado, mecanismo creado en el marco de la reforma pensional para un grupo de afiliados que hacen parte del régimen de transición y que pueden cambiar de régimen hasta el próximo 16 de julio.

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Los inconvenientes se presentan después de que Colpensiones anunciara la suspensión temporal de varios de sus servicios digitales entre el 27 de junio y el 3 de julio como parte de un proceso de modernización de su infraestructura tecnológica. Posteriormente, la entidad informó que esa actualización había sido suspendida de forma temporal y que los trabajos continuarían durante los días 4 y 5 de julio. Sin embargo, varios usuarios aseguran que, pese a la finalización de esas labores, continúan experimentando problemas.



¿Qué trámites de Colpensiones estarían presentando inconvenientes?

De acuerdo con los testimonios de los usuarios, ingresar a la página web de Colpensiones se ha convertido en una tarea complicada durante las últimas semanas. Algunos afiliados indican que el sistema no permite iniciar sesión, mientras que otros señalan que la plataforma presenta errores al momento de validar contraseñas o simplemente no carga la información necesaria para continuar con los trámites.



Ante esta situación, varias personas han tenido que desplazarse hasta las oficinas físicas de la entidad para intentar obtener una respuesta. Ese fue el caso de Vicky Torres, quien aseguró en Noticias Caracol que durante cerca de 20 días intentó realizar un procedimiento de manera virtual sin éxito. "Siempre me toca venir hasta acá para solucionar mi problema", indicó.

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Las dificultades también se estarían presentando en los canales telefónicos, donde algunos ciudadanos aseguran que no logran comunicarse con un asesor para resolver sus inquietudes o solicitar una cita y la central telefónica responde lo siguiente: "Señor ciudadano, debido a labores de mantenimiento en la plataforma tecnológica, actualmente no contamos con acceso al sistema para atender su solicitud".



Asofondos pide solucionar los problemas antes del vencimiento del plazo

Frente a la situación, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) expresó su preocupación por las nuevas fallas reportadas en las plataformas de Colpensiones. En un comunicado, el gremio señaló que la intermitencia ocurre cuando faltan pocos días para que finalice la Oportunidad de Traslado, por lo que hizo un llamado para que los inconvenientes sean solucionados en el menor tiempo posible.

"Asofondos advierte que las plataformas digitales de Colpensiones vuelven a presentar fallas, esta vez a menos de ocho días de que venza, el 16 de julio, el plazo para la Oportunidad de Traslado. Esta contingencia se suma a la suspensión total de servicios anunciada entre el 27 de junio y el 3 de julio por la migración de infraestructura de Colpensiones", indicaron.

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La organización recordó que la fecha límite para radicar la solicitud de traslado es el 16 de julio de 2026 y advirtió que, una vez vencido ese plazo, no habrá excepciones para quienes no hayan presentado oportunamente su solicitud. Según las cifras divulgadas por Asofondos con corte al 30 de junio, ya se habían concretado 158.382 traslados, mientras que más de 281.000 afiliados habían adelantado el proceso de doble asesoría, requisito previo para quienes evalúan cambiar de régimen pensional.

El gremio también aclaró que las administradoras privadas Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia continúan prestando sus servicios con normalidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co