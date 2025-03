Mujer embarazada fue engañada con una guaca y la mataron para arrancarle a su bebé en Santander

Sandra Yesenia Bernal, madre de cinco hijas y embarazada de su sexto hijo, desapareció en Socorro, Santander, y fue hallada sin vida el 2 de septiembre de 2016. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa, lo que llevó a las autoridades a emprender una incansable búsqueda para dar con los responsables de este atroz crimen. El Rastro conoció el caso en 2018.

Misteriosa desaparición

Sandra solía asistir a sus controles prenatales junto a su vecina Esilda María Díaz, quien también estaba embarazada. Ambas se apoyaban y cuidaban mutuamente, pero el día de los hechos, Sandra decidió ir sola a su cita.

Al salir de su cita, Sandra le informó a su familia que se encontraría con una amiga, quien le entregaría un dinero a cambio de ayudarla a recuperar una guaca. Aunque más tarde dijo que desistiría de la idea, nadie volvió a verla. ¿Qué sucedió?

Sandra Bernal tenía 9 meses de embarazo cuando desapareció luego de acudir a una cita para encontrar una guaca. El Rastro

La última persona en verla con vida fue su tío Salomón, quien la siguió hasta una vereda donde Sandra tenía la cita para recuperar el dinero. Al no notar nada inusual, su familiar decidió marcharse.

Horas después, su familia, angustiada, intentó comunicarse con ella, pero no obtuvo respuesta. Con cada minuto que pasaba, la incertidumbre sobre su paradero aumentaba. Aproximadamente a las 10 de la noche, una de sus hijas acudió a una estación de Policía para reportar la desaparición de su madre, quien tenía 9 meses de embarazo.

Mientras eso sucedía, en otro punto del municipio, Luz Delia Herrera atendía a los clientes en su tienda. De repente, un taxi se detuvo frente al lugar y de él bajó una mujer con un bebé en brazos, quien lloraba desconsoladamente.

“Eso me conmovió y la dejé entrar a mi casa. Me dijo que había ido a una finca para dar a luz sola", reveló Luz Delia.

Las autoridades fueron alertadas sobre la mujer que había dado a luz y, de inmediato, se dirigieron al lugar, sospechando que podría tratarse de Sandra, la embarazada desaparecida.

Al lugar acudió Brenda Katherine, hija de Sandra, para verificar si se trataba de su madre. Sin embargo, lo que vio la sorprendió aún más: la mujer que estaba allí era Esilda, la vecina de Sandra, quien también estaba embarazada.

Esilda María Díaz era vecina de Sandra Bernal. Ambas estaban en embarazo. El Rastro

Pistas claves del crimen

Al día siguiente, el paradero de Sandra seguía siendo un misterio. Los hechos consternaron a las autoridades, quienes iniciaron una búsqueda en el lugar donde ella había acordado encontrarse para sacar el dinero.

En ese lugar, las autoridades hallaron una jeringa con una sustancia química, así como rastros de sangre y cabello. El cuerpo de Sandra fue encontrado enterrado, aparentemente, en el mismo hueco que ella había cavado mientras buscaba la supuesta guaca.

El cadáver presentaba múltiples traumas, especialmente golpes contundentes en la cabeza. Las autoridades concluyeron que a Sandra le habrían inyectado un medicamento para sedarla o inmovilizarla, lo que posiblemente la dejó vulnerable ante los agresores.

Además, el reporte de Medicina Legal concluyó que a Sandra le había extraído el bebé. Pero, ¿quién tenía al recién nacido?

Luego de que los médicos atendieran la supuesta emergencia de Esilda María Díaz, quien afirmaba haber dado a luz, lograron comprobar que en realidad no había tenido ningún parto, pues la mujer había perdido a su bebé días antes del crimen.

La verdad detrás del atroz crimen

No obstante, Esilda aseguró a la Policía que un hombre le había entregado a la bebé. Sin embargo, al considerar que su versión no era creíble, las autoridades procedieron a capturarla.

La mujer proporcionó información sobre el sujeto que supuestamente le había entregado a la bebé. Se trataba de Juan Carlos Vega, más conocido como ‘Cindy’, un hombre de 26 años con antecedentes por hurto.

En el momento de su captura, el joven usaba muletas debido a un accidente. Las autoridades descubrieron que estas tenían rastros de sangre, los cuales coincidían con el ADN de Sandra, lo que lo vinculaba directamente con el crimen.

El sujeto aceptó los cargos por homicidio agravado, tráfico de menores y el de secuestro simple. Cumple su condena de 25 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Girón, Santander.

Juan Carlos Vega fue condenado a 25 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Palogordo en Girón, Santander. El Rastro

El Rastro obtuvo una entrevista con Juan Carlos Vega, quien reveló detalles escalofriantes sobre lo que ocurrió con Sandra y su bebé.

“Ese día yo iba con la mentalidad de robarla, no de matar a nadie. Ella –Esilda- le había montado una película a Sandra que era para destapar una guaca. Me dio una cuerda que para que yo la ahorcara”, reveló Juan Carlos Vega.

Al parecer, Esilda no solo le administró el medicamento para dormirla, sino que también improvisó una cesárea. Sin embargo, durante el procedimiento, Sandra despertó, y Juan Carlos la golpeó brutalmente en la cabeza, acabando con su vida. “Ella -Esilda- me dijo que si estaba dispuesto a matarla, que me iba a dar $5 millones”, aseguró.

Esilda María Díaz fue condenada a 35 años de prisión por los mismos delitos. Condena que cumple en la cárcel de Chimitá en Bucaramanga.