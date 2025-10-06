Mujer fingió tener cáncer terminal para que su novio le pagara un aumento de senos

Una mujer ha sido condenada por engañar a su novio diciéndole que tenia cáncer para que este le enviara dinero para recibir un supuesto tratamiento, dinero que fue utilizado en una cirugía estética y múltiples viajes al exterior. Tras ser descubierta, un juez le ha ordenado devolver el dinero su ahora expareja.



¿Cómo ocurrió todo?

La historia comenzó en 2017, cuando Laura McPherson, de 35 años, de Derby, Inglaterra, le comunicó a su novio Jon Leonard que había sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino, de ovario, de colon, de intestino y de mama. La trágica noticia llegaba con la leve esperanza de un tratamiento muy costoso que lograría mantenerla con vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De esta manera, Laura logró convencer a Jon de darle dinero para pagar este tratamiento. El hombre, muy preocupado por la salud de su novia, hizo hasta lo imposible por darle las miles de libras esterlinas que ella necesitaba. Llegó a darle 25 mil libras, es decir, más de 129 millones de pesos colombianos para el tratamiento.

Aunque tenían una relación seria desde 2011, en 2017 inició el engaño cuando ella le dijo que tenía cáncer de cuello uterino y que necesitaba realizare quimioterapias en el hospital de Derby. Pero luego el tema escaló cuando le dijo que también tenía cáncer de colon y de mama, por lo que tenía que viajar a la clínica Mayr, en Austria, para hacerse una histerectomía.



La mujer también le dijo a Jon que debía hacerse una mastectomía, pero aprovechó el momento para hacerse una cirugía de aumento de senos.

Publicidad

Laura le enviaba a Jon fotos desde el hospital, recibiendo el tratamiento, pero nunca permitió que Jon o algún amigo la acompañara, lo que terminó levantando sospechas.



Jon es el dueño de la empresa Ultra Events y a través de ella ha estado muy presente con apoyo a organizaciones benéficas contra el cáncer, para las que ha recaudado casi 40 millones de libras. De hecho, Laura se suponía que trabajaba para su empresa, pero ella se ausentaba mucho porque aparentemente estaba muy enferma, aún así él siguió pagándole su salario.



La caída de la mentira

El hombre empezó a sospechar de la situación porque ella siempre fue sola a todos los tratamientos, por más complicados que fueran. En 2021, en víspera de Año Nuevo, él fue a dejarla al hospital. Ante esas crecientes dudas que generaba la ausencia de Laura, Jon decidió revisar su correo electrónico y corroboró que nunca entró al centro médico, sino que fue a una fiesta en Coventry para celebrar el Año Nuevo.

Así descubrió que su novia nunca estuvo enferma y que realmente todo el dinero que él le había dado para su tratamiento había sido utilizado en un aumento de senos, viajes al exterior, un centro holístico y de pérdida de peso de Austria. También descubrió fotos de Laura posando en una montaña el día después de, supuestamente, realizarse una histerectomia.

Publicidad

Pero eso no había sido todo, McPherson también había recibido como regalo un reloj Rolex avaluado en 30 mil libras como premio por haber vencido uno de los cáncer que le habían diagnosticado.

Finalmente, tras años de un proceso legal por fraude, el Tribunal de la Corona de Derby falló a favor de Jon, ordenando a Laura, quien se declaró culpable, que pague a su ex 3.714 libras antes del 5 de enero de 2026.

Ante la decisión del Tribunal, Jon se pronunció con un comunicado. "Por fin ha terminado. Hoy marca el final de ocho años y medio difíciles. Ella nunca tuvo cáncer y ahora ha salido a la luz que ha estado inventando que tenía cáncer desde que estaba en la escuela secundaria, mucho antes de que yo la conociera. Se la ha expuesto como la persona horrible, mentirosa y manipuladora que es".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL