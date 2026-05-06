Alternativa Film Festival 2026 en Medellín: estas fueron las películas y cortometrajes ganadores

El Alternativa Film Festival 2026 finalizó en Medellín. Durante nueve días, un total de 10.000 personas asistieron a las proyecciones y eventos. La organización presentó 36 películas que vienen de países del sur del mundo. Al finalizar el encuentro, se repartieron 120.000 dólares en premios para siete categorías.



Ganadores del Alternativa Film Festival 2026

En la categoría de largometrajes, la obra Runa Simi de Perú recibió el premio Focus. Augusto Zegarra dirigió este trabajo que trata sobre la cultura quechua y la vida de un hombre que busca mantener su identidad. Por este premio, el director recibió 20.000 dólares. Natalia Reyes lideró el grupo de personas que eligió a los ganadores de este año.

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Otras cuatro películas ganaron premios de 20.000 dólares cada una. La película 9-Month Contract, de Georgia, ganó el premio Spotlight. El jurado eligió esta obra por mostrar realidades que no siempre se ven y por hablar sobre temas de la gente. El premio Future Voice fue para A Useful Ghost, de Tailandia y Singapur. Esta historia usa el humor y el absurdo para plantear críticas a la sociedad. En la categoría Alter, el premio fue para Cutting Through Rocks, de Irán, Catar y Chile. Este relato muestra la resistencia de las personas ante la falta de igualdad. La película Lost Land, de Japón, Malasia y Alemania, ganó el premio Nativa. Esta obra cuenta una historia a través de los ojos de los niños.

Para los cortometrajes de América Latina, el festival dio dos premios de 10.000 dólares cada uno. Los ganadores fueron Blue Heart, de Haití y Francia, y Casa Chica, de México. El jurado también dio una mención a la obra Present in the Big Events, de Panamá y Venezuela. Este trabajo muestra cómo los cambios que ocurren en el planeta afectan la vida de las personas en su día a día.



El cierre del festival se hizo en el Orquideorama del Jardín Botánico. En ese lugar, la directora Liza Surkova anunció que el festival de 2027 será en África. En la reunión estuvo Arsen Tomsky, quien empezó la empresa inDrive. El festival busca que el cine de estas regiones se vea en más países. Después de Medellín, el festival tendrá una parte en Bogotá. Entre el 1 y el 10 de mayo, la Cinemateca de Bogotá mostrará nueve películas de la lista de este año. De esta forma, el público de la capital también podrá ver los trabajos.



Liza Surkova, directora del Alternativa Film Festival, anunció que el festival de 2027 será en África - TocTalk - Alternativa Film Festival

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¿Qué es el Alternativa Film Festival?

El Alternativa Film Festival es un festival internacional de cine independiente enfocado en visibilizar y apoyar historias con impacto social, creadas principalmente en regiones del llamado Sur Global, como América Latina, Asia y África. Se trata de una iniciativa sin ánimo de lucro que busca ampliar la diversidad de voces en la industria cinematográfica y romper con la hegemonía de los circuitos tradicionales del cine comercial. El festival nació en 2023 y se caracteriza por ser itinerante: cada edición se realiza en una ciudad distinta del mundo, priorizando territorios con fuerte riqueza cultural pero históricamente subrepresentados en los grandes festivales. Tras pasar por Almatý (Kazajistán) y Yogyakarta (Indonesia), la tercera edición se celebró en Medellín, Colombia, del 21 al 30 de abril de 2026, marcando su llegada por primera vez a América Latina.

ÁNGELA URREA PARRA

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