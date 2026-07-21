Elder Dayán Díaz, el nuevo jurado de Yo Me Llamo que ocupará la silla que fue de Yeison Jiménez

El estreno de la undécima temporada de Yo Me Llamo en Caracol Televisión este martes 21 de julio a las 8:00 de la noche llena de emoción a miles de televidentes que han seguido el desarrollo de ta competencia a lo largo de sus 15 años de historia. Este año una de las grandes novedades del formato se encuentra en la mesa de jurados con la llegada del artista colombiano Elder Dayán Díaz, hijo de Diomedes Díaz.

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Elder Dayán, también conocido como 'El Cantor', se suma al importante reto de encontrar al doble perfecto junto a los experimentados Amparo Grisales y César Escola. Además, en este temporada también tendrá una importante participación entre los jurados el querido y travieso Aurelio Cheveroni.



¿Quiénes han sido los jurados de Yo Me Llamo en todas las temporada?

Aunque Amparo Grisales y César Escola se han convertido en la dupla infaltable para este proyecto por su experiencia y conocimiento, a lo largo de los 15 años de historia de Yo Me Llamo varios artistas y expertos musicales se han sentado junto a ellos en la mesa de jurados del templo de la imitación para ejercer este difícil rol de evaluar a los miles de participantes que sueñan con ser el mejor imitador del país.

La primera temporada del concurso de imitación llegó a la parrilla de programación de Caracol Televisión en el año 2011 con un equipo de jurados de lujo conformado por Amparo Grisales, Luz Amparo Álvarez y Jairo Martínez. El equipo fue tan efectivo en la búsqueda del doble perfecto que se repitió durante la segunda (2012) y tercera temporada (2014).



En 2015 se llevó a cabo una temporada especial llamada 'Yo Me Llamo, la conquista de América' en la que los participantes fueron los mejore imitadores de ediciones anteriores y de otro países. Esta fue la única temporada en a que Amparo Grisales no ejerció como jurado, pues la mesa estuvo conformada por Belkis Martínez, Luz Amparo Álvarez y Julio Sabala.



Desde la quinta temporada (2017) hasta la actualidad, Amparo Grisales y César Escola han conformado sin falta la mesa de jurados de Yo Me Llamo. En cada temporada un nuevo artista se suma a ellos en el tercer asiento, estos han sido los jurados que han acompañado a la actriz y al músico:



Temporadas 5 y 6: Pipe Bueno

Pipe Bueno Temporada 7: Jessi Uribe

Jessi Uribe Temporada 8: Yeison Jiménez

Yeison Jiménez Temporada 9: Pipe Bueno

Pipe Bueno Temporada 10: Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni (Yo Me Llamo Mini)

Además, durante la temporadas 9 y 10 Caracol Televisión también sumó al juego importantes personajes creados con inteligencia artificial como Symphony y Armonio. También agregaron a Búfalo, cuyo nombre real es Emanuel Mendoza, encargado de escoltar a todos los participantes que abandonan el templo de la imitación.



¿Quién es Elder Dayán?

Elder Dayán Díaz Rodríguez, nacido en Fundación, Magdalena, es hoy uno de los exponentes más sólidos de la "nueva ola" del vallenato y un heredero fundamental de la dinastía Díaz. Aunque creció con el peso y la responsabilidad de ser hijo del legendario Diomedes Díaz, Elder ha logrado consolidar una identidad propia bajo el pseudónimo de "El Cantor".

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Aunque profesionalmente se formó como contador público, esto no lo alejó de su verdadera pasión y su versatilidad vocal y carisma lo han posicionado como un líder natural en el género, logrando conectar tanto con la vieja guardia como con las nuevas audiencias. Dentro de su trayectoria musical ha trabajado con grandes acordeoneros. Tras sus inicios con Luis Guillermo de la Hoz, su carrera dio un salto definitivo al unirse a Rolando Ochoa, con quien lanzó éxitos generacionales como 'Amantes' y 'La persona de mi vida'. Posteriormente, su unión con Lucas Dangond ha ratificado su vigencia en las listas de popularidad con álbumes como 'Para Ustedes' (2022) y el reciente El Cantor (2024).

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co