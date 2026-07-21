Murió actriz de "Godzilla vs. Kong" a los 19 años: ¿cuál fue la causa de muerte?

La actriz Kaylee Hottle murió a los 19 años, según confirmó el medio estadounidense TMZ, especializado en farándula. De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, la intérprete sordo muda, conocida por sus roles en las películas "Godzilla vs. Kong" (2021) y "Godzilla y Kong: un nuevo imperio" (2024), falleció en un grave accidente de tránsito .

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La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, en el estado de Maryland, informó que agentes de su cuerpo policial y personal de bomberos y rescate respondieron al accidente de tránsito en el que solo estuvo involucrado el vehículo en el que se transportaba Kaylee Hottle, un Honda Accord modelo 1995.

¿Qué se sabe del accidente de tránsito?

El accidente de tránsito ocurrió cerca de las 2:52 de la mañana de este martes 21 de julio. El vehículo se salió de la carretera y se estrelló en contra de un zanja. TMZ indicó que las primeras hipótesis del accidente dan a que el factor principal fue exceso de velocidad. La actriz alcanzó a ser trasladada a un centro médico donde posteriormente se declaró su muerte. Por su parte, la persona que conducía, también de 19 años, presentó heridas leves, mientras que otro pasajero se negó a recibir atención médica en el lugar.



La Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle estudió, compartió un comunicado tras conocerse la muerte de la joven actriz. "Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase de Kaylee y todos los que la conocieron y la amaron durante este momento increíblemente difícil", escribieron.



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