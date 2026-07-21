Natalie Ackermann retoma el liderazgo de Miss Universe Colombia

La Miss Universe Organization anunció oficialmente el lunes 20 de julio de 2026 el regreso de Natalie Ackermann como Directora Nacional de Miss Universe Colombia. Tras un año de ausencia en la franquicia, la empresaria barranquillera regresa para liderar la búsqueda de la mujer que representará a los colombianos en una nueva edición del certamen de belleza más importante a nivel internacional.



El anuncio de Miss Universe Colombia

Según el comunicado oficial, la designación de Ackermann se produjo tras un "riguroso proceso de evaluación de las distintas alternativas" para la dirección en Colombia. Los factores determinantes para su retorno fueron su reconocida trayectoria, su profundo conocimiento de la marca global y la exitosa experiencia previa que acumuló al frente de la organización nacional durante cinco años.

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"Nos complace darle la bienvenida a esta nueva etapa y reiterar la plena confianza que depositamos en su liderazgo. Su reconocida trayectoria, el profundo conocimiento de la marca Miss Universe y la experiencia adquirida al frente de la organización en Colombia fueron factores determinantes para esta designación. Estamos convencidos de que su visión estratégica, profesionalismo y compromiso con la excelencia fortalecerán la plataforma nacional y contribuirán a seguir proyectando el talento, la preparación y el liderazgo de las mujeres colombianas en el escenario internacional", resaltaron en el documento.

El regreso de Ackermann marca el fin de una etapa de transición en la estructura internacional de Miss Universe —impulsada por la entrada del accionista Nawat Itsaragrisil—, la cual reconfiguró las licencias nacionales. Durante esa gestión, el certamen adoptó un formato de reality televisivo que culminó el 28 de septiembre de 2025 con la coronación de Vanessa Pulgarín Monsalve.



La tarea más urgente para la nueva directora es la selección de la candidata para la 75.ª edición de Miss Universe, que se celebrará en noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico. Esta edición es histórica, ya que conmemora tres cuartos de siglo de la organización impulsando el liderazgo femenino a nivel mundial. "Nos llena de satisfacción conmemorar este trascendental aniversario en Puerto Rico, un destino estrechamente ligado a la historia de Miss Universe, cuya riqueza cultural, hospitalidad y pasión por el certamen ofrecerán el escenario ideal para celebrar este importante hito".



Aunque todavía no se han revelado fechas de inscripciones o el formato que tendrá el proceso de selección este año, la expectativa entre los seguidores y las aspirantes es máxima. Ackermann deberá reorganizar el equipo y la logística en tiempo récord para asegurar que Colombia mantenga su estatus de potencia de belleza en el escenario internacional, donde la gala será vista por una audiencia estimada de 1.400 millones de personas. "Próximamente, la Organización de Miss Universe Colombia dará a conocer los detalles del proceso de inscripción y selección mediante el cual se elegirá a la próxima representante del país en Miss Universe", concluyeron en el comunicado.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.