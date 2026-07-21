"Tengo suerte de estar viva": actriz de 'Grey's Anatomy' casi muere en cirugía por error médico

El mundo de la ficción pasó a la realidad para la actriz Leven Rambin, de 36 años, reconocida por su paso por la serie médica 'Grey's Anatomy' cuando vivió en carne propia un drama de salud en el que casi pierde la vida. Lo que era una cirugía de rutina terminó con una emergencia que llevó a la famosa a UCI.

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En la afamada serie Leven Rambin le dio vida al personaje de Sloan Riley, la hija del querido personaje Mark Sloan, interpretado por el fallecido actor Eric Dane. En las últimas horas la actriz sorprendió en sus redes sociales a sus seguidores al revelar que casi muere en medio de una intervención quirúrgica programada con la que pretendía tratar su endometriosis.



¿Qué le ocurrió a la actriz?

La alerta en redes sociales surgió por una publicación que hizo la reconocida actriz en su cuenta de TikTok desde una cama de hospital. Rambin escribió: "POV: Ir a una cirugía poco invasiva y despertar en la UCI con todo el mundo diciendo que tengo suerte de estar viva", mientras mostraba la confusión que sintió al desperar en una unidad de cuidados intensivos luego de una operación que aparentemente sería simple.

Leven Rambin detalló que llegó al centro médico, como lo tenía programado, para someterse a una intervención para tratar extirpar la endometriosis de su útero y diagnosticar una posible infertilidad antes de comenzar su tratamiento para la fecundación in vitro. Aunque la operación involucraba un riesgo leve, la actriz señaló que su situación empeoró cuando en medio de la cirugía el médico cometió un grave error.



"Entrar para un diagnóstico y extirpación de endometriosis, y salir con la AORTA CORTADA, cirugía de emergencia y una cicatriz del tamaño de mi antebrazo no estaba en mis planes", detalló la famosa de 36 años. Es decir, en medio de la operación el cirujano perforó por error la aorta, la arteria principal del cuerpo humano, causando una emergencia que puso en riesgo la vida de la actriz.



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"Desperté después de la cirugía con muchos doctores y cirujanos diciéndome que ellos 'me salvaron la vida' después de que un médico me perforaran la aorta", agregó en un nuevo video Rambin en el que explicó toda la situación y señaló que está todavía recuperándose de lo ocurrido. "El camino hacia la recuperación será largo, pero estoy decidida a sanar y formar mi familia. ¡Ay, cómo me encanta ser mujer!", señaló la mujer que debido a la endometriosis ha enfrentado problemas para quedar embarazada junto a su marido, el fotógrafo Dawson Smith.

Por fortuna, la recuperación parece avanzar de manera positiva porque Rambin ha estado cada vez más activa en sus redes sociales e incluso en uno de sus videos más recientes apareció caminando, conectada todavía a máquinas que monitorean su estado, para dar un recorrido por su habitación en UCI.

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Este revés médico no solo complicó y retrasó el tratamiento que pretendía iniciar la famosa, sino que también su trabajo. Actualmente, la actriz Leven Rambin se encontraba trabajando en un proyecto con Netflix, grabaciones de las que el médico le dijo que tendría que alejarse por dos semanas, pero la mujer reveló que ya no podrá incorporarse al proyecto del que no dio detalles.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co