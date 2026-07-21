Último tráiler de "Spider-Man: un nuevo día" es la recapitulación ideal para ver la nueva película

Este martes, Sony Pictures y Marvel Studios lanzaron el último tráiler de "Spider-Man: Un nuevo día", la nueva película del héroe más querido de Nueva York. La cinta retoma lo que se vio en los tres filmes anteriores "Spider-Man: De regreso a casa" (2017), "Spider-Man: Lejos de casa" (2019) y "Spider-Man: Sin camino a casa" (2021), pero ahora sin que el mundo recuerdo que Peter Parker es Spider-Man.



"Presentar esta película es uno de los momentos más reconfortantes de mi carrera", aseguró el actor Tom Holland, quien interpreta a Spider-Man. "Lo que hace a Spiderman tan especial es lo humano que es, puede ser tu padre, tu hermano, tu primo, tu mejor amigo, puede ser aquello que necesites. Creo que es su sencillez la que convierte al personaje en tan especial", afirmó la actriz Zendaya durante la alfombra roja del largometraje en México.

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¿De qué se tratará "Spider-Man: Un nuevo día"?

El dúo heroico estuvo acompañado del director de la cinta, Destin Daniel Cretton, conocido por haber trabajado con Marvel para la película "Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos" (2021). En "Spider-Man: un nuevo día", Peter Parker (Holland) tendrá la misión de recuperar a sus amigos y su amada MJ (Zendaya), tras los eventos de la anterior "Spider-Man: Sin camino a casa" (2021) y de protegerlos sin revelar que además de ser su viejo amigo, también se encuentra bajo la máscara del héroe arácnido.

Tom Holland y Zendaya también hacen parte del reparto de la recién estrenada "La Odisea" de Christopher Nolan. Holland confesó que lo más difícil fue elegir un solo momento de los diez años que lleva dando vida a Spider-Man. Aún más complicado, dijo, fue señalar al compañero de reparto con el que más ha disfrutado y del que más ha aprendido durante el rodaje de las cuatro últimas películas del héroe nacido en el distrito neoyorquino de Queens.



"Robert Downey Jr. ha sido un gran profesor y líder para todos los que hemos trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). He aprendido mucho de Benedict Cumberbatch, de Mark Ruffalo, son buenos amigos míos", respondió sobre sus compañeros de reparto que han dado vida a Iron Man, Hulk o Doctor Strange en otras entregas. (Le puede interesar: ‘The Batman Part II’ aplaza nuevamente su estreno: ¿cuándo llegará a cines?).



Además, aseguró que lo que más disfruta de su trabajo es aprender de "titanes" como Mark Ruffalo o Robert Downey Jr., aunque destacó especialmente la oportunidad de participar en producciones de esta envergadura, cuyo presupuesto se estima en torno a los 200 millones de dólares. Con esta cinta, Holland quiso realizar una entrega con un personaje más maduro y cometer escenas de riesgo como saltar en caída libre de un rascacielos con un sistema de cámaras miniatura dentro del traje apuntando directamente al ojo y capturando 420 fotogramas por segundo.

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"Para mí cada día es una nueva experiencia de la que aprender", confesó el británico de 30 años. Por último, prometió a sus seguidores que, desde su debut en 2017 con 'Spider-Man: Homecoming', esta será la película "más fresca, más única y con más acción" de las que ha protagonizado como el trepamuros. El último tráiler de la película hace un recorrido por las demás películas en solitario del superhéroe .