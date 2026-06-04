Rosalía aplaza conciertos de su gira por "emergencia familiar": ¿qué pasará con Colombia?

La industria del entretenimiento se encuentra en vilo tras el inesperado anuncio de la superestrella española Rosalía, quien se ha visto obligada a realizar cambios de última hora en su itinerario internacional.

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La artista, que actualmente tiene 33 años, se encontraba ad portas de comenzar una de las etapas más ambiciosas de su carrera: el tramo norteamericano de su 'Lux Tour', una gira diseñada para presentar su cuarto y más complejo álbum de estudio, pero ahora tuvo que hacer algunas cancelaciones.



¿Por qué Rosalía canceló conciertos?

La noticia llegó al público este jueves 4 de junio de 2026, cuando las sedes principales en el estado de Florida confirmaron la noticia a través de sus canales oficiales. Según los comunicados emitidos por el Kaseya Center en Miami y el Kia Center en Orlando, la intérprete de 'Berghain' ha tenido que aplazar sus presentaciones debido a una "emergencia familiar".

Los conciertos afectados incluyen dos fechas que se llevarían a cabo en Miami este jueves y sábado, además de una presentación programada en Orlando para el próximo lunes. "Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", declararon los representantes de las salas de conciertos, subrayando la gravedad de la situación personal que atraviesa la artista.



Por el momento, se ha solicitado a los seguidores que conserven sus boletos, ya que se espera que las nuevas fechas sean anunciadas en la mayor brevedad posible.



Esta etapa de la gira es crucial para Rosalía, ya que contemplaba un recorrido por 11 ciudades entre Estados Unidos y Canadá, marcando su regreso triunfal a los escenarios tras el éxito arrollador de su era 'Motomami'.



¿Qué pasará con Colombia?

Ante la noticia de las cancelaciones en Florida, la preocupación entre los fanáticos colombianos no se ha hecho esperar. Sin embargo, hasta el momento, no se ha reportado la cancelación o el aplazamiento de sus fechas en Colombia.

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Rosalía tiene previsto presentarse en Bogotá el próximo 16 y 18 de julio de 2026. El escenario elegido es nuevamente el Movistar Arena, el mismo recinto que la acogió en 2022 durante su gira anterior y tras su exitoso paso por el Festival Estéreo Picnic en 2023.

Para quienes ya cuentan con sus entradas o planean adquirirlas, los precios y la logística se mantienen vigentes según lo anunciado previamente. Las entradas para la primera fecha están agotadas, pero para la del 18 de julio todavía quedan a la venta en la plataforma TuBoleta, con un rango de precios que refleja la magnitud de la producción de 'LUX':



Tribuna Fan: $871.000

$871.000 Piso 2 (Primeras filas): $636.000

$636.000 Piso 2 (Sectores centrales): $553.000

$553.000 Platea: $518.000

$518.000 Piso 3: Desde $282.000 hasta $329.000

Es importante destacar que los conciertos en la capital colombiana están programados para dentro de poco más de un mes, lo que da un margen de esperanza a los fans de que la situación familiar de la artista se resuelva satisfactoriamente antes de su llegada al país cafetero.



El nuevo álbum de Rosalía

La cancelación llega en un momento de máximo apogeo creativo para la catalana. Su álbum 'LUX', publicado en noviembre pasado, ha sido calificado como un trabajo "revolucionario" que ha transformado la industria musical global. Rosalía dejó de lado los ritmos urbanos convencionales para sumergirse en una estética "más sacra, introspectiva y casi religiosa".

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El disco es una proeza lingüística y técnica, según los críticos, pues Rosalía ha sorprendido cantando en 14 idiomas diferentes, incluyendo catalán, español, árabe, inglés, francés, alemán, hebreo, japonés y ucraniano, entre otros. Esta exploración sonora, que incluye un tratamiento cinematográfico y una paleta orquestal, le valió el reconocimiento como artista internacional del año en los BRIT Awards el pasado mes de marzo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co