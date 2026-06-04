Bogotá se prepara para la Final Nacional de Red Bull Dance Your Style 2026

El emblemático Parque de Usaquén, ubicado en el norte de Bogotá, recibirá a los mejores exponentes en un evento que fusionará música, resistencia y destreza en un formato de competencia de alto impacto. Las puertas para el público general se abrirán a partir de las 3:00 p.m., dando paso al inicio formal de las batallas a las 4:00 p.m.

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A diferencia de los circuitos tradicionales de danza urbana que dependen de un panel técnico de jurados, esta competencia destaca por un dinamismo particular: el veredicto queda enteramente en manos del público. Los participantes se enfrentarán en batallas uno a uno de estilo mixto, con la complejidad de que las pistas musicales no son anunciadas previamente ni permiten coreografías preparadas.

Los bailarines deberán improvisar en tiempo real ante una selección aleatoria de géneros como: el funk, el pop y el rock, hasta el hip hop y la música disco. El reto principal radica en la capacidad de adaptación y en la conexión inmediata que logren establecer con la audiencia presente en la plaza.



Tras una gira de clasificatorios nacionales celebrados en ciudades como Medellín y Cali, así como en eventos en Barranquilla y Bogotá, se han consolidado los primeros 12 nombres de la plantilla oficial de competidores:



Medellín: Representando a la capital antioqueña, se encuentran clasificados Niche, Repo La Kimera, Nevil y El Chumi.



Representando a la capital antioqueña, se encuentran clasificados Niche, Repo La Kimera, Nevil y El Chumi. Cali: La cuota del occidente del país está liderada por Sharay, Lord, Popping mi Colta y Dani Osorio.



La cuota del occidente del país está liderada por Sharay, Lord, Popping mi Colta y Dani Osorio. Barranquilla: Llega a la final el bailarín Mac Junior, seleccionado en el evento Tropical Flava.



Llega a la final el bailarín Mac Junior, seleccionado en el evento Tropical Flava. Bogotá: Por la escena local, clasificaron a través del evento D-Battl3 los artistas Manu Flor, Vikey Wind y Peke.

El cuadro final de 16 competidores se completará durante la semana del evento con la confirmación de cuatro cupos adicionales bajo la modalidad de invitados (wildcards). Quien resulte ganador o ganadora en la jornada de Usaquén obtendrá el título nacional y el derecho a representar a Colombia en la Final Internacional, la cual se disputará el próximo mes de octubre en Zúrich, Suiza.

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La Final Nacional contará con una transmisión en vivo a través de nuestras plataformas digitales y por medio de la plataforma Ditu, permitiendo un seguimiento detallado y en tiempo real del desarrollo de cada batalla.