Herencia de Chadwick Boseman enfrenta a sus hermanos y a su viuda: esto está pasando

La muerte del actor de Marvel, Chadwick Boseman, el pasado 28 de agosto de 2020 vuelve a ser motivo de conversación en el mundo. En esta ocasión, el nombre del protagonista de ‘Black Panther’ vuelve a ocupar titulares pero por el aparente problema que surgió entre sus hermanos y su viuda a causa de la herencia que dejó el famoso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lo que se ha conocido, según la prensa internacional, es que los hermanos de Boseman solicitaron a una corte de Los Ángeles quitarle a Taylor Simone Ledward el control de la herencia del actor. Según los familiares del famoso, la viuda de Boseman mantuvo el manejo exclusivo de los bienes y no distribuyó la parte que corresponde a los padres del mismo.



¿Qué se sabe sobre la herencia de Chadwick Boseman?

Según medios como Page Six y People, tras la muerte de Chadwick Boseman, quien llevó en secreto una larga batalla contra el cáncer, se estableció a través de una orden judicial de 2022 que su esposa Taylor Simone Ledward heredó el 50% del patrimonio, mientras que la otra mitad del mismo debía repartirse en partes iguales entre lo padres del actor, Leroy y Carolyn Boseman.

Sin embargo, Derrick y Kevin Boseman, hermanos de Chadwick, "casi cuatro años después, [Taylor] todavía no ha distribuido la herencia". En la demanda, los hermanos que ejercen como representantes de sus padres, aseguraron que "ella sigue ejerciendo un control total sobre su patrimonio sin consultar a Leroy y Carolyn", situación que ha alejado a los familiares del actor.



Lo hermanos Boseman señalaron que, a raíz de esta situación, se ha creado la "impresión" de que la viuda de su hermano, quien se casó con el actor en una ceremonia secreta poco antes de su fallecimiento, está ocultando activos tanto a la familia como al tribunal. Además, que con esto ha negado "a la familia del difunto el cierre de este capítulo, que se ha retrasado demasiado, o la participación en la toma de decisiones relativas a asuntos que afectan a los intereses de Leroy y Carolyn en la herencia del difunto".



En 2022, la viuda de Chadwick Boseman aseguró que el patrimonio de USD 3,8 millones en activos y efectivo, incluyendo IRA con USD 241.000, acciones de Chadwick Boseman, Inc. por USD 3,3 millones y USD 151.000 en efectivo. Pero lo que dicen los hermanos en su denuncia es que en esa contabilidad no se han incluido regalías, pagos residuales de SAG-AFTRA desde 2020 hasta la actualidad, derechos de imagen, propiedad intelectual, bienes inmuebles y otras pertenencias del actor.

Publicidad

En el escrito, los hermanos señalaron que la esposa del actor “no distribuyó los derechos de imagen y de propiedad intelectual del difunto”, de modo que ella “sigue beneficiándose de la fama del difunto” y que "ha impedido a la familia de Chadwick aprovechar lucrativas oportunidades de negocio que podrían beneficiar a los padres ancianos del difunto”.

A través de esta demanda, Derrick y Kevin Boseman piden al tribunal que el patrimonio del actor sea administrado por Jason Rubin, un administrador fiduciario y auditor forense privado en sustitución de Ledward. Taylor Simone Ledward no se ha pronunciado al respecto.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co