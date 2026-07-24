El motivo por el que Clara Chía no acompañó a Piqué a la final del Mundial

La reciente victoria de España en el Mundial de fútbol masculino de 2026 no solo dejó huella en la historia deportiva por ser el segundo título para "La Roja", sino que también se convirtió en el epicentro de un drama mediático que sigue alimentando los titulares de la prensa del corazón a nivel global. Mientras miles de aficionados celebraban en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el histórico triunfo frente a Argentina, las miradas de los curiosos no estaban puestas únicamente en el césped, sino en las gradas y en el escenario. El encuentro fortuito —aunque distante— entre Gerard Piqué y Shakira generó un torbellino de especulaciones, especialmente por la notoria ausencia de Clara Chía, la actual pareja del exfutbolista.



¿Por qué Clara Chía no acompañó a Piqué?

Gerard Piqué, quien fuera una de las piezas clave del primer triunfo mundialista de España en 2010, no quiso perderse esta nueva gesta deportiva. El empresario y exfutbolista fue captado por las cámaras y por los usuarios de redes sociales en una actitud relajada, disfrutando del partido en las tribunas del estadio neoyorquino. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la prensa internacional no fue su presencia en sí, sino con quién compartía el momento: Piqué asistió al evento acompañado exclusivamente por sus hijos, Milan y Sasha.

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Esta imagen familiar contrastó fuertemente con los reportes de los días previos. Según diversas fuentes, Clara Chía sí se encontraba en Estados Unidos. De hecho, la pareja había sido vista y fotografiada por paparazzi de Backgrid a la salida de un exclusivo restaurante en Los Ángeles y en la ciudad de Nueva York poco antes de la final. La pregunta que inundó las redacciones fue inmediata: ¿Por qué, si estaba en el país, Clara Chía no ocupó un lugar junto a Piqué en uno de los eventos más importantes del año?.

Aunque no existe una confirmación oficial por parte de los involucrados, diversas informaciones sugieren que la ausencia de la joven catalana no fue casual, sino que respondería a un supuesto pacto tajante entre Shakira y Piqué. Este acuerdo, según se rumorea, tendría como objetivo principal proteger la estabilidad emocional de Milan y Sasha y evitar situaciones que pudieran generar tensiones mediáticas innecesarias en momentos públicos clave.



Se presume que este convenio, que al parecer no fue plasmado de forma legal en el documento de separación pero que sí se habría acordado de palabra, estipula que las parejas sentimentales de ambos deben mantenerse en un segundo plano durante los eventos en los que los menores estén presentes en público. Bajo esta premisa, Clara Chía habría optado por dar un paso atrás para permitir que Piqué disfrutara del partido con sus hijos sin la presión añadida de una fotografía que, sin duda, se habría convertido en la imagen más buscada de la jornada: la de ella junto a los niños mientras Shakira brillaba sobre el escenario.



Fuentes cercanas, citadas por medios como Vanitatis, indican que "algunas son cuestiones lógicas, otras son exigencias de la ex", refiriéndose a que la pareja se adapta como puede para mantener una relación cordial tras la tormentosa ruptura de hace cuatro años. Esta supuesta estrategia de "perfil bajo" también se aplicaría a la vida profesional de Piqué, donde se dice que Clara evita aparecer junto a él para separar lo laboral de lo personal.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co