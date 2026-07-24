Erling Haaland celebró su cumpleaños al mejor estilo vikingo: ¿cuántos años cumplió?

Si hubo una cara que se hizo mundialmente famosa durante el desarrollo de la Copa Mundial 2026 fue la del joven Erling Haaland, jugador de la selección de Noruega, quien no solo se convirtió en la figura en el campo de juego, sino también en las redes sociales. Recientemente, el deportista volvió a causar sorpresa en las plataformas digitales al mostrar cómo fue su celebración de cumpleaños.

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Tras su destacado paso por el Mundial de la FIFA, el noruego compartió en sus redes sociales una postal de lo que fue la celebración de su cumpleaños número 26. La fiesta se desarrolló en un yate y en compañía de sus seres queridos al mejor estilo 'vikingo'.



Así fue la celebración del cumpleaños de Haaland

Al igual que en la cancha, Haaland decidió que la celebración de sus 26 años se llevaría a cabo de una manera única el pasado 21 de julio. El futbolista de alto rendimiento compartió con sus seguidores imágenes de su celebración, en la que lo estuvo acompañando su novia Isabel Haugseng Johansen.

"26 años. ¡Bien!", escribió Haaland en la descripción de la publicación en la que recibió más de 5 millones de 'Me gusta' y miles de comentarios celebrando su natalicio. Entre ellos destacó el de Jude Bellingham, otra figura del Mundial, quien le escribió: "Feliz cumpleaños, hermano!". Luego, en otra publicación dejando registro de la fiesta, Haaland dijo: "Gracias a todos por el amor. La vida cambió para siempre y lo amo".



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Erling Haaland demostró que, tras su salida de la Copa Mundial 2026, la vida ha cambiado de manera positiva para él. Teniendo un cumpleaños con temática de 'vikingos', la característica con la que brilló a lo largo de la competencia junto a sus compañeros de equipo, y disfrutando del sol y el mar a bordo de un yate. Anteriormente, el joven jugador había mostrado que disfrutó de unas merecidas vacaciones en el sur de Francia.



¿Quién es la novia de Erling Haaland?

Isabel Haugseng Johansen es el nombre de la novia de Erling Haaland. Hasta donde se sabe, Isabel y Erling son novios hace varios años, mucho antes de que el futbolista alcanzara la fama en su país y de manera internacional. Ella, al igual que él es deportista, y tiene 22 años de edad.

Los noruegos, según reportes de medios internacionales, se conocen desde que eran adolescentes, cuando juntos daban sus primeros pasos como futbolistas en el Bryne Fotballklubb. Primero fueron amigos porque Isabel integró las categorías juveniles del mismo club, pero con el tiempo esa amistad se transformó en algo más.

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Aunque su carrera no tomó el camino del profesionalismo, su pasado en las canchas le otorga una ventaja competitiva en su relación. Según el propio delantero del Manchester City, el hecho de que ella entienda el juego es fundamental, aunque bromea diciendo que Isabel llega a cansarse cuando él insiste en seguir viendo partidos tras regresar del entrenamiento.

A pesar de que se conocían desde niños por crecer en el mismo pueblo y entrenar en el mismo club, el destino no unió sus caminos de forma sentimental hasta 2021, cuando Haaland ya brillaba en el Borussia Dortmund. Un detalle que el delantero suele compartir entre risas es que fue Isabel quien tomó la iniciativa. Lejos de la imagen del futbolista conquistador, Haaland confesó a la televisión pública noruega NRK que ella fue quien le envió el primer mensaje, demostrando interés cuando él aún no lo había hecho.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co