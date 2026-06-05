Atención conductores: cierres viales en Bogotá por concierto de Nicky Jam y Popular al Parque

Bogotá se consolida como el epicentro de los grandes eventos en Colombia, y este fin de semana del 6 y 7 de junio de 2026 no será la excepción. La capital se prepara para recibir simultáneamente a miles de fanáticos en dos de sus escenarios más emblemáticos: el Estadio Nemesio Camacho El Campín y el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

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El Campín recibirá por primera vez en un show en solitario al artista Nicky Jam, mientras en el Simón Bolívar se llevará a cabo una nueva edición del festival Popular al Parque. Ante estos eventos programados, en la ciudad habrá algunos cierres para el ingreso y salida de los asistentes.



Eventos de este fin de semana en Bogota: 6 y 7 de junio

El sábado 6 de junio, el Estadio El Campín vibrará con el regreso de Nicky Jam, una de las figuras más influyentes del género urbano. Este concierto es especialmente significativo, ya que el artista puertorriqueño ha destacado en diversas ocasiones que Colombia fue el territorio decisivo para consolidar su éxito internacional.

Por otro lado, durante ambos días (sábado y domingo), el Parque Simón Bolívar será la sede del Festival Popular al Parque 2026. Bajo el concepto “Herencia que vibra en presente”, este evento gratuito reunirá a más de 170 músicos en escena y 16 agrupaciones nacionales e internacionales.



Cierres viales programados en Bogotá

Para garantizar la seguridad y el flujo peatonal, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha dispuesto una serie de cierres que afectarán puntos estratégicos de la ciudad:

1. Sector El Campín (Concierto Nicky Jam)



Calle 57A: Cierre total entre la avenida NQS y el acceso al Parqueadero Norte desde el 4 de junio hasta el mediodía del 7 de junio.

Cierre total entre la avenida NQS y el acceso al Parqueadero Norte desde el 4 de junio hasta el mediodía del 7 de junio. Transversal 28: Cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57, desde las 10:00 p. m. del 5 de junio hasta las 8:00 a. m. del domingo 7 de junio.

Cierre total de ambas calzadas entre la carrera 28 y la avenida calle 57, desde las 10:00 p. m. del 5 de junio hasta las 8:00 a. m. del domingo 7 de junio. Calle 53B Bis: Cierre total entre la carrera 28 y la avenida NQS en el mismo horario mencionado anteriormente.

Cierre total entre la carrera 28 y la avenida NQS en el mismo horario mencionado anteriormente. Avenida NQS: Se realizará un cierre parcial del sendero peatonal oriental y, si la congestión lo requiere, se habilitará el carril oriental de la calzada oriental para los ciclistas.

2. Sector Parque Simón Bolívar (Popular al Parque)



Avenida Calle 63: Cierre de la calzada sur entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60.

Cierre de la calzada sur entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60. Ciclorruta: La ciclorruta de la calzada sur en este mismo tramo también estará inhabilitada.

La ciclorruta de la calzada sur en este mismo tramo también estará inhabilitada. Horarios: Estos cierres aplicarán los días 6 y 7 de junio, desde las 9:00 a. m. hasta las 11:59 p. m..

Si debe movilizarse por estas zonas, la recomendación principal es evitar el uso del vehículo particular y optar por el SITP o TransMilenio. Si no tiene alternativa, estos son los desvíos clave:



Para el Simón Bolívar (Sentido Occidente-Oriente): Quienes transiten por la calle 63 deben tomar la carrera 68 al sur y luego la calle 26 al oriente, o la carrera 68 al norte y la calle 68 al oriente.

Quienes transiten por la calle 63 deben tomar la carrera 68 al sur y luego la calle 26 al oriente, o la carrera 68 al norte y la calle 68 al oriente. Para El Campín (Sentido Sur-Norte): Los conductores que habitualmente toman la calle 53B Bis al oriente deberán continuar por la avenida NQS hacia el norte, tomar la diagonal 61C al oriente y empalmar con la carrera 24 al norte.

Los conductores que habitualmente toman la calle 53B Bis al oriente deberán continuar por la avenida NQS hacia el norte, tomar la diagonal 61C al oriente y empalmar con la carrera 24 al norte. Zonas Amarillas: Para quienes usen taxi o aplicaciones, se habilitarán zonas de abordaje provisionales de 00:00 a 03:00 a. m. del 7 de junio en la transversal 28 (entre calle 57 y transversal 25) y en la diagonal 61C.

Información clave para asistentes a los conciertos

Nicky Jam en El Campín



Horarios: Las puertas abrirán a las 5:00 p. m. y el show principal está previsto para las 9:00 p. m. .

Las puertas abrirán a las y el show principal está previsto para las . Restricciones: El evento es para mayores de 18 años, aunque se permite el ingreso de menores desde los 16 años únicamente en el sector de Oriental Alta y acompañados por un adulto. El ingreso es con boleta digital únicamente.

Popular al Parque en el Simón Bolívar



Horarios: La fiesta comienza desde las 12:30 p. m. ambos días.

La fiesta comienza desde las ambos días. Artistas: El cartel internacional incluye a Los Tucanes de Tijuana y Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey . La cuota nacional estará liderada por Marbelle (con repertorio de mariachi), Francy , Hernán Gómez y Luisito Muñoz . También se presentarán talentos distritales como Banda Siete y Pipe Jaime.

El cartel internacional incluye a y . La cuota nacional estará liderada por Marbelle (con repertorio de mariachi), , y . También se presentarán talentos distritales como Banda Siete y Pipe Jaime. Importante: Este festival es exclusivamente para mayores de 18 años, por lo que es obligatorio presentar el documento de identidad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.