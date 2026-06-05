Anthony Head, actor de 'Ted Lasso', falleció a los 72 años

El actor Anthony Head, mejor conocido por sus papeles en 'Buffy, la cazavampiros' y 'Ted Lasso', falleció a los 72 años, según anunció su familia este viernes.



¿De qué murió Anthony Head?

El anuncio de la muerte del actor británico llegó a través de un comunicado de sus hijas Emily y Daisy, quienes indicaron que Head falleció tras presentar complicaciones por una neumonía.

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"Con un gran pesar en el corazón anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head", expresaron sus hijas en un comunicado enviado a la agencia de noticias PA.

"Falleció pacíficamente debido a complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia. Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas, y haber sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas", añadieron.



Las dos hijas de Anthony Head expresaron en el comunicado lo orgullosas que estaban del legado de su padre como artista y como persona, así como del impacto que sus interpretaciones tuvieron en el público de todas las generaciones que crecieron con sus papeles en series y películas de culto estadounidenses.

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"Hemos sido testigos de primera mano del impacto que tanto él como su obra han tenido en tantas personas. Sabemos lo mucho que lo echarán de menos sus amigos, compañeros y fans de los programas en los que participó; amaba mucho su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas", aseguraron.

Lo que ha llamado la atención es que su pareja de toda la vida, Sarah Fisher, quien dirigía un santuario para caballos rescatados, falleció en diciembre pasado a los 61 años. En ese momento, las hijas de la pareja también compartieron un doloroso comunicado con la noticia.



"No hay palabras que puedan expresar todo lo que ella representaba, ni que puedan describir el vacío que ha dejado su ausencia. Sabemos el profundo impacto que tuvo en la vida de tantas personas y nos sentimos inmensamente orgullosos del legado que nos deja. Lamentamos profundamente que no hubiera tenido más tiempo para compartir su conocimiento y brillantez con nosotros y con el mundo", escribieron en ese momento.



¿Quién era Anthony Head?

El actor nacido en Londres, hermano del cantante Murray Head, era principalmente conocido por interpretar al bibliotecario Rupert Giles en 'Buffy, la cazavampiros', la serie de culto estadounidense de corte sobrenatural protagonizada por Sarah Michelle Gellar, la cual se emitió entre 1997 y 2003.

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Head saltó a la fama en el Reino Unido en la década de 1980 gracias a una serie de anuncios televisivos de café. En dichos comerciales, que se emitieron de 1987 a 1993, él y la actriz Sharon Maughan interpretaban a una pareja que se enamoraba compartiendo una taza de café.

Más recientemente, interpretó a Rupert Mannion, el expropietario del Richmond FC y exesposo de Rebecca (el personaje de Hannah Waddingham), en la comedia futbolística 'Ted Lasso'. Head también era cantante, conocido por su distintiva voz de barítono.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

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mpgonzal@caracoltv.com.co