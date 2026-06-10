Otro hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie solicita eliminar apellido del actor de su nombre

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt vuelven a ser noticia luego de uno más anunciara su decisión de quitar el apellido de su padre de su nombre. En esta ocasión se trata de Zahara Jolie-Pitt, quien formalizó una petición ante la Corte Superior de California para eliminar el 'Pitt' de su nombre.

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La joven de 21 años, según reveló el portal Us Weekly, presentó la solicitud en abril de este año; sin embargo, los documentos fueron revelados hasta ahora. El expediente señala que la audiencia para tratar el caso está programada para el lunes 28 de septiembre en Los Ángeles.



Los hijos de Brad Pitt que han decidido quitarse su apellido

Angelina Jolie y Brad Pitt sostuvieron uno de los romances más famosos de Hollywood desde 2005, cuando ambos protagonizaron la película de acción 'Mr. & Mrs. Smith', luego se casaron en 2014 y, tras una tormentosa relación, anunciaron su divorcio en 2019, aunque Jolie lo solicitó en 2016. A lo largo de esos años, los actores conformaron un hogar con sus seis hijos, tres adoptados y tres biológicos.

Desde su divorcio, el cual derivó en un proceso legal que se cerró hasta 2024, la expareja ha enfrentado todo tipo de acusaciones de parte y parte, mientras compartían la custodia de los menores. Por su parte, cada que alguno de los hijos se hace mayor, sorprende con la decisión de eliminar el apellido Pitt de su nombre.



Zahara Marley, nacida en Etiopía en 2005 y adoptada por los famosos, se convirtió en la cuarta hija de la expareja en tomar esta radical decisión. La joven ya había demostrado su intención en eventos públicos previos, en donde se presentaba como Zahara Marley Jolie, pero finalmente decidió seguir los pasos de sus hermanos y hacerlo por la vía legal.



Shiloh Nouvel, la primera hija biológica de los actores nacida en Namibia en 2006, también fue la primera en hacer la solicitud legal de su cambio de nombre, quitando el apellido de su padre. Siguieron sus pasos Maddox y Vivienne, los mellizos también biológicos de Jolie y Pitt, los únicos hijos sobre los que el actor de 62 años todavía conserva derechos a visita por ser menores de edad.

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Sin embargo, cabe resaltar que solo Maddox, de 24 años, realizó la solicitud legal; Vivienne, aunque no ha hecho el proceso legalmente, no utiliza el apellido de su padre en eventos públicos. Así las cosas, Zahara es la tercera en llevar el proceso a los tribunales, pero la cuarta hija del actor en expresar su rechazo al apellido Pitt.



¿Qué piensa Brad Pitt sobre las decisiones de sus hijos de eliminar su apellido?

Una fuente cercana a Brad Pitt le dijo a Us Weekly que para el famoso intérprete estas noticias siempre representan una inmensa tristeza. "Es una lástima cuando un padre aliena deliberadamente a sus hijos del otro", expresaron.

Por otro lado, hay fuentes que defienden la posición que han tomado los herederos tras la batalla legal de sus padres, en la cual Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de violencia. "Los hijos ya son adultos y toman sus propias decisiones. Es realmente terrible que él haya intentado presentarse como una víctima. ¿Cuándo la gente empezará a hacer las preguntas correctas sobre lo que les ocurrió a los hijos?", planteó otra persona al medio.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co