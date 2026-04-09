Cambia fecha para concierto de Maroon 5 en Colombia: esto debe saber

Páramo Presenta informó a todos los fanáticos de Maroon 5 que el concierto que estaba programado para el 25 de abril fue aplazado y se llevará a cabo en una nueva fecha. Por ahora no se ha informado cómo las personas que adquirieron su entrada pueden pedir el reembolso del dinero en caso de no poder asistir a la nueva fecha.



¿Para cuándo quedó el concierto de Maroon 5 en Colombia?

Al igual que se tenía programado el anterior, el concierto de Maroon 5 se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, pero ahora será el 27 de agosto de 2026.

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El cambio de fecha coincide con el anuncio de la banda de nuevas fechas de su gira mundial. A través de sus redes sociales la agrupación agregó nuevas fechas en países de Latinoamérica, las cuales son entre agosto y septiembre, por lo que se puede interpretar que para facilitar el traslado de los artistas se decidió mover la fecha del concierto en Colombia. Las nuevas fechas anunciadas fueron:



Agosto 29 - Quito, Ecuador

Agosto 31 - Lima, Peru

Septiembre 3 - Buenos Aires, Argentina

Cabe recordar que la última vez que Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar, integrantes de Maroon 5, estuvieron en Colombia fue en su primera y única presentación en marzo de 2016. Los artistas se presentaron en el Parque Salitre Mágico de Bogotá ante más de 15 mil personas.

Después de esto, Maroon 5 había anunciado su regreso a Colombia con un concierto programado para marzo de 2020, el cual fue reprogramado para marzo de 2021 debido al confinamiento por la pandemia del covid-19. Sin embargo, el show de 2021 fue cancelado por las restricciones de la pandemia, al igual que muchas otras fechas de la gira que tenía la banda en ese momento.



Esa deuda de los intérpretes de 'Sugar' con el público colombiano será saldada en agosto de 2026 con su anhelado regreso.



Venta y precios de las entradas para ver a Maroon 5 en Colombia

La venta de boletería para el concierto de Maroon 5 se sigue realizando a través de a página oficial de TaquillaLive. Estos son los precios de las entradas:



Sectores 116-118-120: $671.000 (etapa I) — $706.000 (etapa II)

$671.000 (etapa I) — $706.000 (etapa II) Sectores 113-114: $589.000 (etapa I) — $647.000 (etapa II)

$589.000 (etapa I) — $647.000 (etapa II) Platea 1: $530.000 (etapa I) — $589.000 (etapa II)

$530.000 (etapa I) — $589.000 (etapa II) Sectores 109-112: $471.000 (etapa I) — $530.000 (etapa II)

$471.000 (etapa I) — $530.000 (etapa II) Sectores 100-104: $412.000 (etapa I) — $447.000 (etapa II)

$412.000 (etapa I) — $447.000 (etapa II) Platea 2: $329.000 (etapa I) — $353.000 (etapa II)

$329.000 (etapa I) — $353.000 (etapa II) Sectores 105-108: $294.000 (etapa I) — $318.000 (etapa II)

Zona para Menores de Edad

Sectores 115-117-119: $671.000 (etapa I) — $706.000 (etapa II)

TaquillaLive señaló que solo se permitirá la compra de máximo 6 entradas por transacción y que no se permitirá el ingreso de menores de 14 años, los jóvenes entre 14 y 18 años deberán ingresar acompañados por un adulto responsable que haya comprado ticket de la misma localidad. Los menores no pueden estar en sectores que no sean los habilitados.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co