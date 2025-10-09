¿Alex Russo muere en el spin-off de Los Hechiceros de Waverly Place?

El regreso de Los Hechiceros de Waverly Place con Selena Gomez y David Henrie a Disney+ emocionó a toda una generación que creció con su historia. Después de 10 años ambos decidieron volver a ponerse los zapatos de los hermanos Alex y Justin Russo, esta vez como adultos entrenando a jóvenes hechiceros.

La primera temporada de 'Los hechiceros más allá de Waverly Place' conquistó al mundo mostrando la vida de Justin Russo, interpretado una vez más por David Henrie -director del spin-off- y con unas participaciones especiales de Alex Russo, interpretada por Selena Gomez. Sin embargo, el final de la segunda temporada, estrenada en septiembre en Disney+ para Estados Unidos, se ha convertido en tendencia mundial.



Un poco de contexto

En la serie nos presentan a Billie (Janice LeAnn Brown), una joven y poderosa hechicera que está bajo la protección de Alex Russo, quien decide dejarla con su hermano mayor para que este la entrene. En muchos sentidos, Billie nos recuerda a la joven y problemática Alex Russo, quien terminó convirtiéndose en la hechicera más poderosa del mundo mágico.

A lo largo de la serie, además de las aventuras y travesuras de Billie junto a Roman y Milo Russo (Alkaio Thiele y Max Matenko), los hijos de Justin, se puede ver que la joven hechicera es buscada por algunos villanos que intentan quedarse con su poder. Este es el punto en el que se llega a la segunda temporada.



¿Alex Russo murió en la segunda temporada?

La segunda temporada de 'Los hechiceros más allá de Waverly Place' llegó a Disney+ Estados Unidos en el mes de septiembre, pero su final se ha convertido en noticia mundial, aunque todavía no llega a la plataforma en otras regiones del mundo.



La razón de la conmoción es que Alex Russo muere al final de la temporada, un spoiler que le da la vuelta al mundo. A través de redes sociales se han difundido los detalles de los nuevos capítulos y el triste final.

A lo largo de la segunda temporada se explora más el origen de Billie y, por ende, el motivo por el que un ser malvado la está buscando. es así como se llega a la gran revelación de que Billie es en realidad la hija de Alex Russo, motivo por el que su poder desde que es una bebé es increíble. Desde que la hechicera nació Lord Morsus, un malvado hechicero, ha intentado quitarle su poder.



Para proteger a Billie y a su familia, Alex Russo lanzó un hechizo que hizo olvidar a todos, incluso a ella misma, que había tenido una hija. En la segunda temporada este hechizo desaparece y, en cuanto Alex recuerda a su hija, el malvado Lord Morsus aparece una vez más. Para defender a su hija, en esta ocasión, Alex desaparece junto al hechicero en un portal mágico desconocido, lo que da a entender que ha muerto.

Sin embargo, fanáticos de Disney buscan los 'easter eggs' que el mismo David Henrie aseguró dejó en algunas escenas de la segunda temporada que confirmen que el querido personaje de Selena Gomez realmente no ha muerto. El mismo Henrie escribió en redes sociales que "Alex Russo siempre ha sido más fuerte de lo que se cree".



¿Cuándo se estrena la segunda temporada del spin-off en Latinoamérica?

La segunda temporada de 'Los hechiceros más allá de Waverly Place' llegará a Disney+ para Latinoamérica el próximo 29 de octubre, estrenando los cinco primeros episodios.

