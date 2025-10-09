En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / ¿Alex Russo muere en el spin-off de Los Hechiceros de Waverly Place?

¿Alex Russo muere en el spin-off de Los Hechiceros de Waverly Place?

El querido personaje de Selena Gomez en la serie de Disney tuvo un trágico final en la segunda temporada del spin-off y los fans no lo pueden creer. ¿Qué ocurrió?

Por: María Paula González
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Alex y Justin Russo
Selena Gomez y David Henrie volvieron a interpretar a los queridos hermanos Russo -
Foto: Disney

Publicidad

Publicidad

Publicidad