Carlos Vargas, de 'La Red', recordó el día que escapó de ser una de las víctimas de Garavito

Una de las historias más dolorosas y aterradoras que reposan en el archivo histórico de Colombia es la de Luis Alfredo Garavito Cubillos, un hombre al que apodaron 'La bestia' o 'El monstruo de Génova', tras conocerse los crímenes que cometió contra más de 200 niños en el país en la década de los años 90.

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La historia de este pederasta y asesino en serie de niños ha conmovido e indignado a todos los colombianos, pero al presentador de 'La Red', Carlos Vargas, le trae un recuerdo clave: el día que se salvó de Garavito.



¿Qué le pasó a Carlos Vargas con Garavito?

Carlos Vargas es un reconocido y querido presentador colombiano que ha revelado que en su niñez se cruzó con Luis Alfredo Garavito. Aunque no está 100% seguro, el famoso ha contado en diferentes ocasiones que recuerda con claridad el día que Garavito intentó llevárselo de su casa.

Vargas nació y creció en Cartago, Valle del Cauca, una de las zonas en las que se reportó que Luis Alfredo Garavito cometió varios de sus crímenes. Recientemente, el presentador y locutor habló sobre ese día en la emisora Vibra FM.



"Todavía me pongo como nervioso hablando de esto", indicó el periodista antes de contar su historia. Según Carlos Vargas, tras la captura de Garavito, como muchos otros colombianos él vio los múltiples programas y documentales que se hicieron hablando de este hombre y su manera de operar, pero en su caso lo llevaron a recordar un episodio de su infancia.



Según reveló, desde un primer momento se sintió extraño al ver las fotos del criminal, pues se le hacía una persona conocida, pero no entendía de dónde. "Yo vi en un informe el modus operandi del tipo, de cómo abordaba a los chicos y a mí se me viene un recuerdo de por qué para mí Garavito no era un desconocido".

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Carlos Vargas señaló que un día, frente a su colegio, un hombre lo abordó. "Yo al tipo lo veía gigante porque yo era un niño todavía. Me dice: 'es que tu papá me encargó dos loros o un loro para que te diera de sorpresa, pero no le digas nada, camina yo te llevo hasta mi casa para entregarte el loro'".

En ese momento, sin sospecha alguna, Carlos Vargas contó que empezó a caminar con Garavito, rumbo hacia donde él le había indicado. Mientras caminaban, recordó, le hablaba sobre sus padres, le decía que eran personas muy amables y, para ganar más su confianza, le decía que si no le creía que fuera y le preguntara a sus papás si todo era cierto.

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Pero fue ahí cuando el niño recordó los sabios consejos de su madre. "Mi mente empezó a recordar que mi mamá me decía: 'ojo con la gente desconocida'. Tenía una corazonada". Y su instinto no falló, pues Vargas se dio cuenta que cada vez se alejaban más de la zona urbana de Cartago y que aquel hombre lo estaba llevando a un lugar lejano y solo.

"Ahí le dije: 'No, yo prefiero irme para mi casa'. Cuando llegué a mi casa mi mamá me pega un regaño: '¿cuántas veces le dije que con los desconocidos no se vaya?', pero al final no me fui".

"Mi mente todavía duda de si es Garavito o no", aclaró Vargas, pero sin duda la persona que ese día lo abordó coincide con la manera en la que Luis Alfredo Garavito buscaba a sus víctimas.

Garavito pasó más de 20 años privado de la libertad pagando una condena de 40 años de prisión por el abuso y homicidio de muchos niños, hasta el día de su muerte el 12 de octubre de 2023.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co