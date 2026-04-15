Ciro Quiñónez reveló sentida conversación que tuvo con Yeison Jiménez días antes de su muerte

La confesión que Ciro Quiñónez hizo en La Kalle volvió a remover el recuerdo de Yeison Jiménez y dio datos sobre cómo fueron los últimos días del cantante. Durante una entrevista emitida por esa emisora, Ciro contó una conversación privada que sostuvo con Yeison poco antes de su trágica muerte, ocurrida el 10 de enero de 2026.



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¿Yeison Jiménez presentía su muerte? Esto dijo Ciro Quiñónez

En diálogo con La Kalle, Ciro explicó que notó a Yeison diferente desde los primeros días de enero. No habló de problemas puntuales ni de conflictos visibles, pero sí de un cambio de actitud. Según relató, Yeison estaba más callado, más reflexivo y con menos interés en la dinámica habitual de reuniones y celebraciones. Era una actitud que contrastaba con la imagen extrovertida y activa que mostraba en otros encuentros similares.

La conversación más significativa ocurrió el 1 de enero de 2026, durante un viaje en el que compartieron con familiares y amigos cercanos. Allí, Yeison hizo una confesión directa. Le dijo que ese año quería bajar el ritmo, viajar más y dedicarle tiempo a su vida personal. En palabras de Ciro, Yeison expresó una decisión clara: disfrutar el tiempo y dejar de vivir con el acelerador siempre a fondo. Esa frase, “este es el año que voy a disfrutar”, fue una de las que más se repitió durante la entrevista en La Kalle.

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Ciro también contó que, durante ese encuentro, Yeison se alejaba por momentos del grupo. Aunque participaba en conversaciones y escuchaba música, luego se aislaba para hablar con su familia. Mencionó, además, que en varias ocasiones lo vio hablando solo, como si estuviera recordando. Según el testimonio entregado a La Kalle, ese comportamiento no era habitual en él y fue uno de los detalles que más le llamó la atención con el paso del tiempo.



Ciro Quiñonez reveló que iba a irse de vacaciones con Yeison Jiménez

Ciro Quiñónez contó que, días antes de la muerte de Yeison, ambos tenían planes claros de salir de vacaciones juntos. Según relató, ya habían hablado de apartar varias semanas para viajar a Brasil y a Dubái con sus familias: "Nos íbamos varios fines de semana de vacaciones".

En medio de la entrevista, Quiñónez aclaró que en ese momento no interpretó las actitudes de Yeison como una despedida. Simplemente las entendió como una etapa de introspección. Sin embargo, tras la muerte de Yeison, esas escenas quedaron marcadas en su memoria. El accidente aéreo en el que murió el cantante, mientras se desplazaba para cumplir compromisos musicales en Antioquia, cambió por completo la lectura de esa conversación íntima.



Ciro fue enfático en La Kalle en señalar que Yeison no habló de muerte ni de miedo. Lo que compartió fue una necesidad de cambiar el rumbo, de descansar y de vivir con menos presión. Incluso mencionó planes concretos de viajes con amigos y familia, los cuales nunca llegó a realizar. Esa combinación entre proyectos futuros y reflexión personal es lo que, según Quiñónez, hace que sus palabras hoy resulten tan contundentes.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL