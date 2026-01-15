Críticas de Giovanny Ayala al homenaje póstumo de Yeison Jiménez: Ciro Quiñónez le respondió

El pasado 14 de enero, cerca de 14 mil personas se dieron cita en el Movistar Arena de Bogotá para despedir al cantante de música popular Yeison Jiménez y a parte de su equipo de trabajo. Más de 20 artistas del género participaron en el homenaje, rodeados de amigos, familiares de las seis víctimas, en un evento que buscaba honrar la memoria del artista.



Sin embargo, la ausencia del reconocido cantante Giovanny Ayala llamó la atención de muchos seguidores y generó interrogantes en redes sociales. Recientemente Ayala se pronunció públicamente a través de su cuenta de Instagram, calificando el homenaje como un “circo” y criticando la participación de varios artistas que, según él, aprovecharon la ocasión para buscar protagonismo.

En un video difundido en sus plataformas digitales, que posteriormente fue borrado, Giovanny Ayala explicó "sin pelos en la lengua" por qué decidió no asistir al homenaje y comparó lo ocurrido en el escenario con un espectáculo que, según su perspectiva, se alejó del sentido solemne que debía tener una despedida. “Un amigo ayer me dijo que había llegado el circo a Bogotá… y resulta que el circo llegó al Movistar Arena al que yo no quise ir”, comenzó señalando.

El intérprete de música popular fue más allá y aseguró que algunos de los artistas presentes parecían más interesados en mostrarse que en rendir homenaje al fallecido. “Parecía una feria de carnavales de Barranquilla".



"Buscando protagonismo, buscando como que la gente diga: ‘ay, estoy con la rosca’”, afirmó, expresando su molestia por lo que consideró un uso del escenario para autopromoción.



El artista también criticó el repertorio interpretado durante el homenaje y sostuvo que las canciones elegidas no eran acordes con el carácter solemne que debía tener el evento. “Cantaban sus éxitos, sus canciones para darse protagonismo a sus carreras. Ahí estamos despidiendo un coleguita que se fue”, agregó,

Luego dejó claro que su ausencia no fue por falta de respeto hacia Yeison Jiménez y su familia, sino una forma personal de vivir su luto. "No tengo que ir allá a hacer shows, hacer protagonismo, a sacar canciones, a popularizarme más, aquí estoy yo, aquí estoy yo, y salto y bailo. ¿Qué es eso, por Dios? Qué circo tan bochornoso el de ayer, por eso no fui”.

El cantante cerró su pronunciamiento reiterando que su decisión de no asistir obedeció a razones íntimas y expresó sus condolencias a la familia de Yeison Jiménez. “Le doy mis condolencias a su esposa, con mucho respeto. Discúlpeme por no haber ido, pero mi luto lo guardo aquí en mi corazón" , concluyó.

Las declaraciones de Ayala generaron inmediatamente una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores del género se dividieron entre quienes apoyaban su postura y quienes consideraban desafortunadas sus palabras. "Si conociera a yeison sabría que quería que lo despidieran tal cual como lo dejó en una de sus canciones, 'Destino Final'", afirmó un usuario de redes en un comentario.

¿Qué respondió Ciro Quiñónez?

Sin embargo, la controversia trascendió las plataformas digitales y llegó hasta el ámbito artístico, motivando una respuesta pública por parte de uno de los cantantes presentes en el homenaje, Ciro Quiñónez.

En un comentario en la misma publicación, Quiñónez defendió el homenaje y la participación de los artistas presentes con duras declaraciones: "Usted no fue porque no es bienvenido, porque Yeison te odiaba, porque fuiste un hijue... en vida, hablando muchas cosas de él. Tú no fuiste porque ninguno te quiere ni te soporta. He dicho, mi querido olvidado Giovanny Ayala", señaló y luego subió una captura de su comentario con la frase: "¿Así o más claro señor Ayala?".

Hasta el momento, Giovanny Ayala no ha emitido nuevas declaraciones tras la respuesta de Ciro Quiñónez, y tras la ola de comentarios eliminó la publicación de su cuenta personal, sin embargo, el video continúa rondando las redes sociales.

