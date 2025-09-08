Publicidad

MUNDO  / Así cayó red internacional de trata de personas en Europa con operación desde Medellín

Así cayó red internacional de trata de personas en Europa con operación desde Medellín

La red criminal ofrecía falsas promesas de empleo y estabilidad en Europa, captando a mujeres bajo engaños por redes sociales y conocidos para luego explotarlas sexualmente en el extranjero.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:59 a. m.
Así cayó red internacional de trata de personas en Europa con operación desde Medellín, Antioquia
Hubo siete capturados -
Archivo