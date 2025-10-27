Desafío Siglo XXI: desafiantes vivieron momentos de terror en el box amarillo

Una prueba en el box amarillo dejó al descubierto grandes miedos de los participantes del Desafío Siglo XXI. Estando a poco de la semifinal del programa, las pruebas empiezan a ponerse más duras para los participantes, con obstáculos más complicados y difíciles de atravesar. En esta ocasión varias lágrimas se derramaron en la pista.



¿Qué pasó en el Desafío Siglo XXI?

Los equipos Gamma y Omega se encontraron en una nueva prueba de Sentencia, Premio y Castigo en el Box Amarillo, en el que se definían varias cosas importantes: el premio de 15 millones, los 20 millones del equipo del ciclo y acabar la racha de varios castigos para Gamma. Sin embargo, la complejidad de la pista llevó a varios de participantes al límite.

El primer momento de pánico lo vivió Tina, integrante del equipo Omega. La desafiante ingresó al arrastre bajo sola y por una de las partes en las que la malla estaba bastante hundida. Mientras sus compañeros y los participantes de Gamma pasaban rápido por el otro lado, Tina se quedó atrapada en una parte llena de lodo y empezó a pedir ayuda.

Gamma pasó completo y tomó la delantera, mientras Zambrano, Eleazar y Katiuska le gritaban a Tina desde el otro lado que sacara la fuerza para levantar la malla y pasar. La melliza, por su parte, seguía pidiendo ayuda desesperada y les gritaba que no podía pasar. Después de un rato, Zambrano tomó la decisión de ingresar nuevamente al arrastre bajo, llegar hasta donde estaba su compañera y ayudarla a escapar de esa situación.



Al final de la prueba, Tina contó a Andrea Serna y a sus compañeros que entró en pánico porque por momentos sentía que le faltaba el oxígeno, además de que tenía lodo en ojos, nariz y boca. Zambrano resaltó que tardó en ayudarla porque primero quiso animarla a que venciera el miedo y demostrara su fuerza, pero al ver que ella rogaba que alguien la ayudara decidió auxiliarla.



Luego otro momento difícil afectó a otras dos desafiantes. Los participantes debían saltar de una rampa a otra sostenidos de una cadena, un obstáculo bastante recordado de ediciones anteriores por su dificultad y además por su riesgo para los competidores en caso de caer. Valentina, del equipo fue la primera en caer y su caída alertó a las demás participantes; sin embargo, en un segundo intento logró pasar por primera vez.

Cuando Gamma iba de regreso, la experiencia fue diferente. Valentina tuvo varias caídas en su intento por pasar de una rampa a la otra y llegó un momento en el que el miedo la bloqueó. Aunque Yudisa y Potro intentaban animarla y explicarle cómo debía hacerlo, la participante se puso pálida y temblaba mientras gritaba que tenía miedo.

Fue gracias al refuerzo de Gio, quien tuvo que regresar al obstáculo, que la participante tuvo la fuerza para intentarlo, pero Omega ya les había tomado gran delantera, gracias también al error de Potro que desató casi todas las llantas de Omega.

En el mismo obstáculo Katiuska empezó a llorar y las caídas de Valentina la hicieron sentir más temor de tener el mismo resultado. Entre lágrimas, la participante se sostenía de la cadena, pero no era capaz de lanzarse, mientras Zambrano le gritaba que lo hiciera. A diferencia de Valentina, aunque tenía mucho miedo, la capitana de Omega logró pasar en ambas oportunidades sin sufrir una caída y esto los ayudó a tomar la delantera y ganar la prueba.

