Desafío Siglo XXI: Omega resurgió de las cenizas y le cobró el castigo a Alpha

Después de dos ciclos en Playa Baja y recibiendo castigos en el Desafío Siglo XXI, el equipo Omega finalmente alcanzó una importante victoria que los pone nuevamente en el juego. El equipo rosado nuevamente se ubicó en el puesto de los ganadores en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, pero fue la decisión que tomaron la que causó polémica en las otras casas.

Los equipos Alpha, Gamma y Omega se reunieron en el Box Azul para enfrentar la prueba de Sentencia, Premio y Castigo en la que todos enfrentaron dificultades. Cuatro participantes de cada equipo debían atravesar por relevos la prueba, llevando cada uno un balón a una plataforma en la que el último integrante debía, con su equilibrio corporal embocar cada balón en un orificio.

La ventaja entre los equipos estuvo cambiando a lo largo del desarrollo de la prueba, ya que a algunos participantes se les dificultó más que a otros lograr el cometido. Alpha, sin embargo, logró llegar de primero a la plataforma con Gero como el participante elegido para hacer uso de su equilibrio. En Gamma el equipo perdió la ventaja a causa de Grecia, quien se tardó bastante en lograr subir la rampa, al igual que a Maria C de Omega. Ambos equipos habían asumido que perderían.



Myriam, de Omega, incluso le preguntó a su compañero Camilo en la casa que cuál castigo creía que Alpha les colocaría. Pero las condiciones de la prueba cambiaron inmediatamente Maria C y Grecia lograron superar la rampa. Ambos equipos lograron alcanzar a Gero en la plataforma y los tres equipos lograron embocar tres balones, aumentando la tención en el juego.

Finalmente, Juan de Omega alcanzó a ubicar los cuatro balones en los orificios y darle la victoria al equipo rosado. Todos lloraron, se abrazaron y se tiraron al suelo para agradecer por la victoria. También tomaron la decisión de qué castigo enviar a otro equipo, luego de que en los últimos ciclos ellos tuvieran que cumplir con los de cortar leña y caja de arepas, logrando el objetivo solo del segundo.



¿A quién le mandó Omega chaleco y castigo?

Al final de la prueba, el equipo decidió tomar del muro de los castigos el de cama de piedras, decisión que hizo dudas a Juan, quien le planteó al equipo que lo mejor sería sacar el castigo de noche a la intemperie. Pero la decisión final fue la primera.

Después de consultarlo en la casa, el equipo se mantuvo en una decisión que habían tomado anteriormente: enviar tanto chaleco como castigo a Alpha, como ellos lo hicieron ciclos atrás. Mientras tanto, en las otras casas, debatían sobre la posibilidad de la llegada de los chalecos. Rosa le aseguraba a su equipo Gamma que no les llevarían nada y en Alpha, Deisy y Eleazar esperaban que Omega decidiera enfrentar directamente a Gamma.

Myriam llevó el chaleco y el castigo a la casa Alpha, dejando a los integrantes del equipo morado sorprendidos y molestos. "¿Ustedes qué van a hacer entonces con Gamma? Porque a veces ellos les tiran con odio", le preguntó Deisy a su excompañera y Myriam le recordó que la caída de Omega inició cuando Alpha les envió chaleco y el castigo de cortar leña que ellos no pudieron cumplir, llevándolos a pasar otro ciclo en Playa Baja y enfrentando un segundo castigo seguido.

"Teníamos esa espinita y queríamos sacarla", les dijo la participante de Omega. Eleazar le recordó a Myriam que fueron ellos los que no cumplieron el castigo, lo que los llevó a pasar un segundo ciclo en malas condiciones y que, al final, todo es había llevado a la salida de Andrey y Sathya, sus eslabones más débiles.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL