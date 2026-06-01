Diego Guauque habla sobre su estado de salud: deberá someterse a un nuevo tratamiento médico

Después de librar una de las batallas más complejas de su vida contra el cáncer, el periodista Diego Guauque volvió a hablar abiertamente sobre su estado de salud y reveló el difícil episodio médico que lo llevó nuevamente al quirófano en mayo de este año.



Durante una entrevista en el programa La Red, el comunicador compartió detalles sobre una complicación derivada de los tratamientos que recibió durante su proceso oncológico. Aunque la situación generó preocupación tanto en él como en quienes han seguido su recuperación, aclaró que no estuvo relacionada con una reaparición de la enfermedad.

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“Gracias a Dios no fue un tema relacionado con tumores ni nada de eso, que creo que es lo que más le asusta a uno cuando está sobreviviendo al cáncer”, explicó.

¿Cuál fue la complicación?

El periodista contó que comenzó a notar cambios en su organismo desde finales del año pasado. Según relató, sentía que se llenaba más rápido de lo habitual al comer, una señal que lo llevó a buscar atención médica especializada.



Tras varios exámenes, los especialistas detectaron una estenosis en el duodeno, una condición que de acuerdo con la Clínica de Cleveland implica un estrechamiento en la primera parte del intestino delgado, por lo que esta situación estaba reduciendo considerablemente el paso normal de los alimentos por el aparato digestivo.



De acuerdo con lo que le informaron los médicos, el estrechamiento se produjo porque la zona estaba cicatrizando internamente como consecuencia de las radioterapias que recibió hace aproximadamente dos años. Esa condición provocaba que los alimentos quedaran retenidos, generando molestias cada vez más frecuentes.

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Para describir lo que ocurría, utilizó una comparación sencilla: “Hagan de cuenta cuando la cañería del baño se tapa el tubo. Así me estaba pasando a mí por dentro”.

La demora en el tratamiento agravó la situación

El comunicador también relató que la solución médica contemplaba una dilatación del duodeno mediante un procedimiento especializado. Sin embargo, aseguró que la autorización tardó más de lo esperado.

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Mientras esperaba la aprobación, su estado empeoró progresivamente. Esa situación lo llevó a referirse a las dificultades que enfrentan muchos pacientes para acceder a tratamientos oportunos.

“Yo seguía sintiéndome cada día más mal, como nos está pasando a muchos colombianos. Pero aquí estamos enfrentando una crisis tremenda de salud. Yo creo que en este país está prohibido enfermarse”, afirmó.

Ante el deterioro de su condición, tuvo que acudir por urgencias a una clínica, donde los médicos determinaron que era necesario intervenirlo de inmediato antes de realizar la dilatación.

Aunque los especialistas descartaron la presencia de nuevos tumores, Guauque reconoció que cada complicación médica revive el miedo a una posible recaída.

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“Siempre va a haber un temor a la recaída. Creo que es una de las cosas más duras que uno tiene que afrontar”, confesó.

El periodista recordó que, desde la cirugía en la que le extirparon el tumor, también perdió un riñón y parte de otros tejidos comprometidos por la enfermedad, por lo que las secuelas continúan apareciendo con el paso del tiempo.

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Incluso relató que el año pasado fue hospitalizado nuevamente después de detectar una masa en uno de sus testículos. Aunque inicialmente pensó que podría tratarse de otro cáncer, finalmente se determinó que era una inflamación asociada a procedimientos médicos previos.





Una recuperación que avanza con optimismo

Tras la reciente intervención, el conducto afectado pasó de seis a doce milímetros de apertura. Aunque todavía no alcanza las dimensiones normales, aseguró que la mejoría ha sido significativa.

“Para mí la diferencia ha sido radical porque ahora puedo otra vez comer más tranquilo, no me lleno como antes”, expresó.

Además, reveló que en aproximadamente 20 días deberá someterse a una nueva dilatación como parte del tratamiento para continuar recuperando la funcionalidad del duodeno.

Pese a los desafíos, el periodista mantiene una actitud positiva y agradece que el cáncer permanezca bajo control. Según contó, experiencias como esta le han permitido valorar aspectos cotidianos que antes podían pasar desapercibidos.

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“Cuando uno pasa por este tipo de adversidades, de obstáculos, es cuando uno dice: definitivamente lo más importante es la salud”, reflexionó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co