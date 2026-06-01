Taylor Swift se une al mundo de 'Toy Story 5', de Pixar: esta será su participación

Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos al anunciar en sus redes sociales que pronto conocerán una nueva canción de ella. Aunque no se trata de un nuevo trabajo discográfico, la cantante reveló que compuso una nueva canción para 'Toy Story 5' y se dará a conocer el viernes, según anunció la artista californiana.

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"Mi nueva canción original 'I knew it, I knew you' para Toy Story 5 de Disney y Pixar será de ustedes el 5 de junio", escribió el lunes en su cuenta en X.

La compositora, ganadora de 14 premios Grammy, dijo que "adora" a los personajes de la reconocida franquicia desde su primera película en 1995. De hecho, los fanáticos de Swift especularon durante semanas sobre su participación en la nueva película de Toy Story, después de que un temporizador apareciera en la página web de la cantante con un fondo que recordaba a la pared del cuarto del protagonista de la primera entrega, Andy.



A finales de la semana pasada, aparecieron vallas publicitarias con ese mismo fondo y las iniciales TS -que comparten la saga de películas y la cantante- en grandes ciudades de varios países.

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El anuncio de la participación de la estrella en la franquicia de Disney llega justo después de que Pixar también confirmara que el cantante puertorriqueño Bad Bunny prestará su voz al personaje de "Pizza con Gafas de Sol". En un breve adelanto compartido en Instagram, se puede ver al personaje saltando en pantalla mientras se escucha la distintiva risa del cantante.



¿De qué trata 'Toy Story 5'?

La trama de esta quinta entrega promete ser una de las más relevantes y contemporáneas hasta la fecha. En esta ocasión, los estudios Pixar apuestan por explorar el conflicto entre el juego tradicional y el avance de la era digital. Woody y Buzz Lightyear se reencontrarán para liderar a la pandilla en una misión sin precedentes, la de enfrentar la amenaza de las pantallas y los dispositivos electrónicos que están acaparando la atención de los niños.

La gran antagonista de la historia es Lilypad, una tableta inteligente de alta tecnología diseñada para interactuar con los niños y, presuntamente, reemplazar el juego con juguetes físicos. Con la voz de Greta Lee, Lilypad representa el cambio social actual donde los dispositivos digitales se han convertido en la principal fuente de entretenimiento para los más pequeños, dejando a los juguetes clásicos en una posición vulnerable.

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La dirección de la cinta está en manos del veterano de Pixar Andrew Stanton, ganador del Oscar y responsable de joyas como WALL-E y Buscando a Nemo. La producción corre a cargo de Lindsey Collis, mientras que la música original será compuesta una vez más por Randy Newman, asegurando que la esencia emotiva de la saga se mantenga intacta.



¿Cuándo se estrena 'Toy Story 5'?

'Toy Story 5' llegará exclusivamente a los cines el 17 de junio de 2026. Esta fecha sitúa el estreno siete años después de la última entrega, prometiendo ser el evento cinematográfico del verano y un éxito rotundo en taquilla que buscará revivir la magia y la nostalgia de una de las franquicias más queridas de todos los tiempos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *Con información de AFP

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co