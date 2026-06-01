Def Leppard anuncia su regreso a Bogotá en 2026: fecha, lugar y precios de las entradas

Una nueva banda ícono del Rock&Roll sorprende a los colombianos anunciando su regreso al país con un show en solitario. Se trata de los británicos de Def Leppard, agrupación que se presentará por tercera ocasión en la capital del país, algo que llena de emoción a sus fanáticos de todas las generaciones.

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Def Leppard, conformada por Joe Elliott, Phil Collen, Vivian Campbell, Rick Savage y Rick Allen, completa con este anuncio tres presentaciones en nuestro país. Los británicos llegaron por primera vez a nuestro país el 12 de abril de 1997 en el Parque Simón Bolívar y luego repitieron en ese escenario el 25 de febrero de 2023 en un show conjunto con Mötley Crüe.



¿Cuándo será el concierto de Def Leppard?

Lo que se conoció este lunes 1 de junio es que los fans no van a tener que esperar mucho por la nueva presentación de los británicos en el país. El concierto está programado para el próximo 2 de noviembre de 2026 en el escenario del Movistar Arena.

Esta fecha se suma a un anuncio especial de Def Leppard con fechas en Sudamérica y México para octubre y noviembre de 2026, con un concierto especial en Hollywood, Florida, como inicio de esta gira. Además, en todas las fechas de Sudamérica y México contarán con la participación especial de Extreme.



Los conciertos de 2026 marcarán el regreso de la banda a Sudamérica y México tras su exitosa gira con Mötley Crüe en 2023, con entradas agotadas en todos los estadios. Dichos shows formaron parte de una gira mundial de dos años en la que Def Leppard vendió más de 2.1 millones de boletos en todo el mundo, presentándose en 27 países y cinco continentes.



Una vez más los fanáticos bogotanos podrán entonar con fuerza éxitos de la banda como "Rock of Ages", "Pour Some Sugar on Me", "Animal" y "Foolin". Recientemente, la agrupación completó una residencia con entradas agotadas en el icónico Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas, realizó su primera gira por la India y actualmente están en la promoción del lanzamiento de "Rejoice", su nuevo sencillo.



Precios de las boletas para ver a Def Leppard

Para el concierto de Def Leppard en el Movistar Arena de Bogotá, las entradas estarán a la venta a través de la página oficial de TuBoleta y habrá diferentes tipos de preventas.

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La Preventa para fans y para clientes Movistar Total se habilitarán el martes 2 de junio desde las 10:00 a. m.; mientras que la Preventa Spotify iniciará el jueves 4 de junio a las 10:00 a. m. Finalmente, la venta para el público general se dará el viernes 5 de junio a las 10:00 de la mañana y hasta agotar existencias.

Estos son los precios oficiales de las diferentes localidades para asistir al concierto con el servicio incluido:



Tribuna Fan Sur: $1.060.000

$1.060.000 Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218): $683.000

$683.000 Piso 2 (207 - 213): $636.000

$636.000 Platea: $553.000

$553.000 Piso 3 (306 - 314): $353.000

$353.000 Piso 3 (302 - 305 & 315 - 318): $329.000

Def Leppard también visitará el Reino Unido y Europa en junio y julio de 2026. Esta gira contará nuevamente con Extreme como invitados especiales e incluye conciertos con entradas agotadas en todo el Reino Unido (incluido el O2 Arena de Londres) y el primer concierto de la banda en París, Francia, después de casi 30 años.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co