Karol G confirmó quiénes serán las artistas invitadas para el 'Viajando por el mundo Tropitour'

Karol G ya se está preparando para lo que promete ser una de las giras de conciertos más exitosas de 2026 y 2027, su 'Viajando por el Mundo Tropitour'. Tras el arrollador éxito del 'Mañana será bonito tour', la paisa ha empezado a revelar detalles técnicos de su nuevo show con una producción renovada que incluye una orquesta en vivo, nuevas coreografías y una estética tropical que celebra la diversidad de los ritmos latinoamericanos. Entre las revelaciones más importantes que ha hecho la paisa están las artistas invitadas que la acompañarán en algunos de sus conciertos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde ya el 'Viajando por el Mundo Tropitour' no solo anticipa un despliegue poco antes visto de talento y técnica, sino que todo parece indicar que también será un espacio que celebrará la sororidad, el empoderamiento y talento femenino.



¿Quiénes serán las invitadas en los conciertos de Karol G?

La expectativa en torno a quiénes acompañarían a la "Bichota" en este recorrido internacional finalmente ha sido despejada. Las tres artistas confirmadas para diversas fechas, especialmente en la etapa por Estados Unidos y Canadá, son Becky G, Elena Rose y Greeicy.

Elena Rose, la aclamada cantautora venezolana y nominada al GRAMMY, tendrá una presencia destacada con diez fechas confirmadas en territorio estadounidense. Su participación iniciará con la apertura de la gira en Chicago (24 y 25 de julio) y continuará por ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Atlanta, Miami, Tampa y Dallas. La relación entre ambas no es nueva, ya que Elena ha colaborado previamente como compositora en éxitos de Karol G y ha estado presente en momentos clave de su trayectoria, como su documental en Netflix. “Gracias Caro por la invitación. Estamos muy felices de llevar un pedacito de nuestro corazón a esta gran gira”, expresó la venezolana.



Por su parte, Becky G también se unirá al tour en diez conciertos, comenzando el 29 de julio en Toronto. “¡Nos vamos de gira con mi tropi-mamiii Karol G, nos vemos pronto! Estoy muy emocionada”, compartió la artista en sus redes sociales el anuncio. La estrella estadounidense de raíces mexicanas compartirá escenario en ciudades estratégicas como Washington D.C., Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Antonio, El Paso y Nueva York. Los fanáticos esperan con ansias verlas interpretar juntas su éxito global 'Mamii', recordando la química eléctrica que mostraron en escenarios icónicos como Coachella.



Finalmente, la representación colombiana se fortalece con la confirmación de la caleña Greeicy, quien participará en tres conciertos clave en Los Ángeles (16 de agosto), Houston (27 de septiembre) y Miami (3 de octubre). Esta colaboración marca un momento especial para el público colombiano, uniendo a dos de las figuras más queridas del país que, además, también cuentan con una colaboración musical llamada 'Amiga Mía'. Ella, en sus redes, reaccionó a la invitación diciendo: "Aaaahhhhh!!! Cuando recibí esta invitación, me sentí profundamente agradecida. Caro, será un verdadero honor acompañarte".

Publicidad

A pesar de estas confirmaciones, se sabe que la gira recorrerá más de 20 países y ofrecerá al menos 40 conciertos. La gran incógnita se sitúa ahora en España y el resto de Europa para el 2027. En redes sociales se especula si estas tres invitadas también cruzarán el Atlántico o si Karol G revelará nombres adicionales para los shows en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. La artista ha mantenido un aura de misterio que sugiere que cada actuación está diseñada para ser una experiencia única con colaboraciones inesperadas.



Concierto de Karol G en Colombia

La fecha confirmada para el país es el 4 de diciembre de 2026 en el Estadio El Campín de Bogotá. Se espera que esta sea una de las presentaciones más memorables de la etapa latinoamericana debido a la alta demanda de boletos. Sin embargo, la noticia agridulce para los seguidores de la 'Bichota' es que Medellín, ciudad natal de la artista, no aparece en el listado de fechas.

A través de comunicados oficiales se aclaró que no es posible realizar el show en la capital antioqueña en este momento debido a las remodelaciones programadas en el Estadio Atanasio Girardot. Estas obras de modernización imponen limitaciones técnicas y logísticas insalvables para un espectáculo de la magnitud del Tropitour. No obstante, la propia Karol G envió un mensaje de tranquilidad a sus paisanos asegurando que Medellín siempre es una prioridad y que están trabajando para volver pronto: “Estamos trabajando para volver muy pronto y vivirlo como Medellín se lo merece”.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co